Garbarsky: “En Argentina siempre hay oportunidades, pero hay que saber mirar a largo plazo”

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de contrastes. Mientras la falta de financiamiento de largo plazo limita el desarrollo de nuevos proyectos, los costos de construcción presionan sobre la actividad y la recuperación del crédito hipotecario todavía no alcanza para dinamizar al sector. En ese escenario, el empresario cordobés Jaime Garbarsky, presidente de Grupo Ecipsa, considera que siguen existiendo oportunidades, pero que las desarrollistas deben revisar sus estrategias y pensar sus inversiones con una perspectiva de largo plazo.

“En Argentina siempre hay oportunidades, y en el sector de real estate también. Hay que tener la capacidad de poder mirar a largo plazo, entender hacia dónde va el mercado y generar demanda con productos diferentes”, sostuvo en una entrevista con Revista Fortuna.

El diagnóstico del empresario combina dos dimensiones: por un lado, las dificultades estructurales que enfrenta la construcción y, por otro, la capacidad de las compañías para desarrollar propuestas que encuentren compradores incluso en contextos económicos complejos. Para Garbarsky, el desafío no consiste solamente en esperar una mejora de las condiciones macroeconómicas, sino también en anticiparse a los cambios del mercado y ofrecer productos que se diferencien de la oferta tradicional.

La construcción es uno de los sectores que más sintió la desaceleración de los últimos años. La obra pública y la privada enfrentaron dificultades por la caída del poder adquisitivo, la falta de crédito hipotecario sostenido y las restricciones de financiamiento para desarrolladoras y constructoras. Sin embargo, el presidente de Ecipsa entiende que esa situación no elimina las posibilidades de inversión.

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La falta de crédito, el principal condicionante

Garbarsky identifica la ausencia de financiamiento de largo plazo como uno de los principales obstáculos para la recuperación de la actividad. Aunque reconoce que el crédito hipotecario creció durante los últimos años y llegó a representar casi el 15% del PBI, considera que todavía existe una distancia importante respecto de los niveles de los países vecinos. “Hoy el mayor desafío que enfrentamos es que no hay financiación a largo plazo para los desarrolladores y los constructores. Por eso no se ven tantas obras privadas”, afirmó.

El empresario considera que el crédito es una herramienta fundamental para reactivar la construcción, tanto por su capacidad de movilizar inversiones como por el impacto que tiene sobre el empleo. “Nuestro sector podría jugar un rol clave, porque somos generadores de mano de obra, tenemos la capacidad de transformar una cuadra o un barrio con nuestros proyectos”, explicó.

Sin embargo, planteó que las empresas no pueden permanecer inmóviles hasta que aparezcan mejores condiciones de financiamiento. “Hoy las empresas somos las que nos autofinanciamos con diferentes herramientas”, señaló. Y agregó que está convencido de que, más temprano que tarde, el crédito volverá con fuerza a la Argentina.

La mirada de Garbarsky apunta a una recuperación que no dependa exclusivamente del regreso de los préstamos hipotecarios. Para el empresario, las desarrollistas deben encontrar mecanismos para sostener sus inversiones y continuar ejecutando proyectos mientras esperan que el financiamiento vuelva a tener un papel más importante en el mercado.

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Crear demanda con productos diferentes

Otro de los conceptos centrales de su análisis es la necesidad de diferenciarse. Garbarsky sostiene que la posibilidad de generar demanda depende, en buena medida, de ofrecer propuestas que no tengan una comparación directa con otros emprendimientos. “Tratamos de crear la demanda y que no tenga comparable”, explicó al referirse a la estrategia comercial de Ecipsa. En esa línea, considera que los proyectos deben incorporar atributos que justifiquen la decisión de compra y permitan sostener su valor en el tiempo.

El empresario puso como ejemplo a MilAires, el desarrollo residencial que el grupo construye en Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto demandó una inversión inicial superior a los 140 millones de dólares y contempla 871 departamentos, más de 17.250 metros cuadrados de espacios verdes y 50 amenities, distribuidos en cinco edificios. Según Garbarsky, el emprendimiento comenzó comercializándose a unos US$ 1.800 el metro cuadrado y actualmente supera los US$ 4.000. El empresario proyectó que, cuando se complete la comercialización, el valor podría ubicarse en torno a los US$ 5.000 o incluso por encima.

La propuesta busca combinar características de una vivienda tradicional con servicios y espacios comunes que habitualmente se asocian a desarrollos de mayor escala. Piletas cubiertas y descubiertas, gimnasios, salones gourmet, espacios de coworking, microcine, spa y sectores verdes forman parte de una oferta que apunta a construir una experiencia residencial diferente.

Garbarsky también destacó que más del 85% de las unidades del masterplan ya fueron comercializadas. Para el empresario, la respuesta del público demuestra que existe demanda para proyectos que ofrecen atributos específicos y que no compiten únicamente por precio.