Hacemos Unidos empezó a mover el tablero en San Justo y fijó un objetivo para 2027: conservar municipios y sumar nuevos gobiernos

Con dos años de anticipación al calendario electoral, Hacemos Unidos por Córdoba comenzó a delinear su estrategia política en el departamento San Justo, uno de los principales bastiones del oficialismo provincial. El espacio reunió en La Francia a intendentes, jefes comunales y dirigentes de las 38 localidades del departamento para empezar a ordenar el trabajo territorial con vistas a las elecciones de 2027.

La consigna que atravesó el encuentro fue política antes que de gestión: preservar las administraciones municipales que hoy responden al oficialismo provincial e intentar ampliar la presencia del espacio en los distritos donde actualmente gobiernan otras fuerzas.

La reunión sirvió como una primera foto de unidad del oficialismo en la región y reunió a funcionarios provinciales, legisladores nacionales, intendentes y referentes locales.

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El oficialismo busca consolidar uno de sus bastiones

San Justo es uno de los departamentos con mayor peso político para Hacemos Unidos. Allí el oficialismo gobierna una parte importante de los municipios y pretende fortalecer esa estructura antes de que comience formalmente la carrera electoral.

Durante el encuentro hubo exposiciones de los representantes de cada localidad sobre el estado de sus gestiones y las principales demandas que enfrentan en sus comunidades, además de un intercambio sobre la situación política del departamento.

Obras públicas y desarrollo, los ejes del discurso

Aunque el objetivo central fue comenzar a organizar la estrategia electoral, gran parte de las intervenciones estuvieron enfocadas en mostrar la gestión provincial.

Entre las obras que los dirigentes destacaron como parte de la agenda para San Justo aparecen la culminación de la Autopista Nacional 19, la expansión de la Universidad Provincial con sedes en distintas ciudades del departamento, nuevas conexiones viales y trabajos de pavimentación en distintas localidades.

Desde el oficialismo sostienen que esas inversiones buscan fortalecer la infraestructura regional y acompañar el crecimiento productivo del este cordobés.

Críticas al Gobierno nacional

Los dirigentes presentes coincidieron en señalar que los municipios debieron asumir mayores responsabilidades tras la reducción de programas nacionales vinculados a la obra pública, el transporte y distintas políticas sociales.

En ese sentido, remarcaron que la Provincia mantuvo la ejecución de obras y programas propios para sostener inversiones en el interior.

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Los dirigentes que encabezaron el encuentro

La actividad contó con la participación del secretario de Gobierno de Córdoba, Augusto Pastore; el diputado nacional Ignacio García Aresca; el intendente de San Francisco, Damián Bernarte; y el legislador departamental Gustavo Tévez, además de intendentes y representantes de las 38 localidades que integran el departamento San Justo.

Para el espacio, la reunión marcó el inicio de una etapa de organización territorial que tendrá como objetivo fortalecer la estructura política antes de las elecciones provinciales y municipales de 2027.