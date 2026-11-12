Homicidio en Alta Córdoba: asesinaron a un repartidor que salió en defensa de dos chicas

Un repartidor de Pedidos Ya, de 40 años, fue asesinado de un balazo cuando salió en defensa de dos adolescentes y frustró un robo en el barrio de Alta Córdoba de la capital cordobesa.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.30 en la esquina de avenida General Paz y Góngora de ese sector de la ciudad.

Homicidio en Alta Córdoba

En ese lugar el repartidor salió en auxilio de dos chicas a las que un motochoro quería robarles el teléfono celular.

El hombre, de 40 años, recibió un balazo en el pecho. De inmediato, efectivos y un médico que se encontraba de civil le realizaron las primeras maniobras de auxilio, hasta que un servicio de emergencia constató el deceso.

Un detenido

Luego se desplegó un operativo con colaboración de cámaras donde se logró la detención de un hombre de 38 años, que se conducía en una motocicleta y estaría relacionado al hecho.

El detenido no está imputado y fue capturado en calidad de "sospechoso".

En la causa interviene el fiscal del Distrito 3, Turno 6 Iván Rodríguez.





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