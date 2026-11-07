La Libertad Avanza acelera su armado en Córdoba y presentó a Gribaudo como candidato en La Falda

La Alianza La Libertad Avanza comenzó a mostrar su armado electoral en el interior provincial con la presentación de Leonardo Gribaudo como precandidato a intendente de La Falda. El lanzamiento se realizó durante un encuentro con casi 300 vecinos y reunió a los principales referentes cordobeses de los espacios que integran el acuerdo político. La actividad tuvo como protagonistas al diputado nacional Gabriel Bornoroni y al senador Luis Juez, en una señal de coordinación entre los sectores que buscan consolidar una alternativa electoral para 2027.

El encuentro, organizado bajo la modalidad de un café con vecinos, reunió a dirigentes de La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO y Primero la Gente. También participaron el diputado nacional Gonzalo Roca; el presidente del PRO Córdoba, Oscar Tamis; el titular de Primero la Gente, Gastón Dueñas; legisladores provinciales, intendentes, concejales y dirigentes de distintos puntos de la provincia.

La presentación de Gribaudo representa uno de los primeros movimientos concretos del entendimiento entre estas fuerzas políticas. La Falda aparece como el primer escenario electoral en el que la alianza comenzará a poner a prueba su capacidad de coordinación territorial, con una propuesta que busca trascender los límites de cada partido y construir una alternativa común en el departamento Punilla.

Un acuerdo que busca proyectarse en toda Córdoba

La convocatoria tuvo una dimensión política que excedió el lanzamiento local. La presencia conjunta de Bornoroni y Juez, acompañados por representantes del PRO y Primero la Gente, funcionó como una muestra del acercamiento provincial entre los distintos espacios. El acuerdo no incluye a la Unión Cívica Radical, una ausencia que delimita el alcance de esta construcción.

En ese esquema, la candidatura de Gribaudo comienza a darle forma territorial a una alianza que busca consolidarse en distintos puntos de Córdoba. La elección municipal de La Falda será una de las primeras instancias en las que ese entendimiento deberá traducirse en una propuesta electoral compartida, con dirigentes de diferentes partidos trabajando detrás de una misma candidatura.

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El desafío será transformar la coordinación política de las conducciones provinciales en una estructura con presencia local, capacidad de convocatoria y una agenda común. La reunión con casi 300 vecinos buscó precisamente mostrar ese despliegue y abrir un espacio de contacto con la comunidad.

Gribaudo y el desafío electoral en Punilla

La presentación del precandidato también permitió instalar el nombre de Leonardo Gribaudo dentro del armado opositor en La Falda. El encuentro estuvo planteado como una instancia para escuchar inquietudes, intercambiar propuestas y conversar sobre el futuro de la ciudad, con los vecinos como protagonistas de la convocatoria.

Para Bornoroni y Juez, la actividad significó una oportunidad para exhibir el entendimiento entre sus espacios y respaldar el inicio de la construcción electoral en Punilla. La participación de legisladores, intendentes y referentes partidarios aportó volumen político a una presentación que busca convertirse en el punto de partida de una estrategia compartida.

Con este movimiento, La Libertad Avanza y sus aliados empiezan a trasladar a las localidades del interior el acuerdo provincial. La Falda será una primera referencia para medir el alcance de esa alianza y su capacidad para competir con una candidatura común, en un escenario donde la construcción territorial y la articulación entre partidos tendrán un papel central.