Los bonos de Córdoba resistieron el golpe financiero y quedaron mejor posicionados que la deuda argentina

Mientras los mercados internacionales atravesaron una jornada de fuertes pérdidas que impactó de lleno en los activos argentinos, los títulos de deuda de la provincia de Córdoba mostraron un comportamiento más sólido que los bonos soberanos nacionales.

Un informe de la consultora 1816 analizó el desempeño reciente de distintos instrumentos financieros y destacó que algunos bonos provinciales, entre ellos los cordobeses, tuvieron una caída menor frente al derrumbe registrado por la deuda argentina.

El dato aparece en un escenario de alta volatilidad internacional, marcado por la incertidumbre en Wall Street alrededor del futuro del sector tecnológico y las posibles regulaciones sobre inteligencia artificial en Estados Unidos.

El mercado castigó a la deuda argentina

Durante la última rueda, los bonos argentinos en dólares registraron fuertes bajas y el riesgo país tuvo una suba diaria del 8,6%, hasta ubicarse en 925 puntos básicos, según una medición de JP Morgan.

Entre los títulos más afectados estuvieron los bonos Global 2035, Global 2041 y Global 2030, con descensos de hasta el 3,1%.

La presión sobre los activos locales estuvo vinculada a un escenario internacional negativo, con una caída del índice tecnológico Nasdaq del 5,5% y una mayor aversión al riesgo entre los inversores.

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Córdoba aparece entre las provincias mejor evaluadas

A diferencia de la deuda soberana, los bonos emitidos por algunas jurisdicciones subnacionales tuvieron un desempeño relativamente más defensivo.

El informe de 1816 ubicó entre los casos destacados a Córdoba junto con otras provincias como Mendoza y Neuquén, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Algunos inversores consideran que ciertos bonos provinciales presentan menor exposición al riesgo argentino general y pueden funcionar como una alternativa dentro de un contexto de turbulencia.

Qué implica para Córdoba

La mejor performance relativa de los títulos cordobeses podría representar una ventaja si la provincia buscara volver al mercado internacional para conseguir financiamiento.

Sin embargo, analistas consultados por Comercio y Justicia señalaron que el nivel actual del riesgo país todavía representa una barrera importante incluso para emisores con mejores indicadores financieros.

El argumento es que, con un escenario externo todavía adverso y un riesgo elevado para Argentina, las condiciones para nuevas emisiones de deuda continúan siendo complejas.