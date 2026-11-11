“Me salvé por caer en el cantero”: habló el hombre atropellado por un BMW en el bulevar San Juan

Era lunes a la noche y caminaba hacia un comercio del centro de Córdoba para hacer unas compras. Hoy permanece en cama, con contusiones en casi todo el cuerpo y debe suspender parte de sus actividades laborales. A Iván Burnichón lo embistió un BMW gris que circulaba a gran velocidad por el bulevar San Juan, a la altura de Artigas.

Todo ocurrió alrededor de las 21, mientras la ciudad atravesaba la vigilia por la llegada del Papa León XIV. Según el parte policial, el automóvil, un BMW 325 conducido por un hombre de 25 años, atropelló al peatón y luego impactó contra el cantero central. El auto quedó atravesado en la intersección de bulevar San Juan y Corro, donde se lo divisó obstruyendo la circulación.

Transeúntes retiraron al conductor de arriba del auto.

“Escuché un chirrido de neumáticos en el asfalto, muy fuerte, y venía directamente hacia mí, a muy alta velocidad”, relató Burnichón en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. “Me impactó de lleno”.

La víctima fue despedida algunos metros y cayó sobre el cantero. Sostiene que ese detalle evitó un desenlace peor. “Si me hubiese expulsado hacia la otra vía del bulevar, el tránsito estaba abierto; las consecuencias podrían haber sido todavía peores”, afirmó.

Burnichón contó que quedó tendido en el suelo, consciente, hasta que llegó una ambulancia del 107. Los médicos del servicio de emergencias lo asistieron y lo derivaron al Sanatorio Francés, donde le hicieron radiografías y otros estudios que no revelaron lesiones críticas. El parte policial consigna como diagnóstico una luxación de hombro y una lesión de partes blandas en la rodilla derecha. Tras un período de observación y la aplicación de medicación, recibió el alta.

Dos días después, los dolores persisten. “Tengo muchísimas contusiones, escoriaciones y traumatismos varios. Siento dolor en la mayor parte del cuerpo, principalmente en codos y rodillas”, describió.

“No sé qué le pasó”

El hombre aseguró que no tuvo margen de reacción. “No tuve tiempo de hacer nada”, dijo, y señaló que el vehículo se dirigía hacia él. “No sé si habrá perdido el control, si habrá habido una intencionalidad, no lo sé, pero vino directo hacia donde estaba yo”, planteó. Agregó que desconoce las causas y que eso “lo tendrán que determinar otros estamentos”.

Según su relato, mientras esperaba la ambulancia escuchó gritos y gente que corría. Escuchó además que el auto había estado a punto de embestir a una mujer embarazada, a quien habría salvado la intervención de su pareja.

Trascendió que el conductor fue reducido por vecinos tras detenerse el auto. De acuerdo con el parte policial, personal uniformado lo resguardó en un móvil porque presentaba lesiones producto del malestar de los transeúntes.

Demanda y falta de contacto

Burnichón anticipó que iniciará acciones legales. “Voy a hacer una demanda a los efectos de tratar de resarcir cuanto menos las secuelas y las consecuencias”, aseguró. Remarcó que no tuvo ninguna conducta que pusiera en riesgo su integridad: “Yo estaba dirigiéndome a un comercio a hacer unas compras y me encontré con esto”.

También cuestionó el silencio posterior al hecho. “Desde entonces no ha habido ningún contacto ni ningún acercamiento de ningún tipo”, afirmó. Y completó: “Hasta ahora no se ha comunicado nadie de su entorno, ni esa persona ni nadie, a los efectos de ver si estoy bien o si necesito algo”.

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El episodio alteró además su trabajo. “Alguna actividad ya voy a tener que suspenderla”, contó, y explicó que debe delegar otras tareas en sus equipos. “Ha alterado considerablemente toda mi dinámica y mi vida cotidiana”, resumió.

Las preguntas sin respuesta

A más de 48 horas del siniestro, la Policía no informó el nombre del conductor. Tampoco comunicó si se le practicó un test de alcoholemia o un dosaje de alcohol en sangre, ni su resultado. El caso no fue difundido en un parte de prensa general. Hasta el momento no trascendió que el automovilista haya sido detenido. La documentación policial indica que se secuestró el vehículo y que el procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

Según se pudo saber, el conductor había sido multado en julio de este año por circular sin patente delantera.

A ese hermetismo se suman las sospechas por presuntos vínculos familiares del automovilista con el ámbito del Poder Judicial. Este dato no fue confirmado oficialmente y alimenta cuestionamientos sobre el tratamiento que recibirá la causa.