Quiénes son los hermanos de Carlos Paz que compusieron la canción oficial para recibir al Papa León XIV

La canción oficial para la llegada del Papa León XIV a la Argentina fue compuesta por dos hermanos de Villa Carlos Paz: Gabriel Alejandro “Pico” Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini. La Municipalidad les entregó un reconocimiento especial en un acto en el que presentó el video promocional de la ciudad para la visita.

El reconocimiento lo entregó el intendente Esteban Avilés, según informó el municipio. El tema se llama “Argentina con el Papa León”.

La Conferencia Episcopal Argentina seleccionó la canción en un concurso nacional abierto a compositores de todo el país. Participaron más de 150 propuestas.

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Un jurado de especialistas del ámbito eclesial y musical evaluó los temas, que se presentaban de manera anónima, y eligió el de los hermanos Moyano.

El mensaje central de la canción es “hay lugar para todos”. Acompañará al Papa en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los autores

Pico y Agustín Moyano integran la banda Iceberg del Sur. Según el municipio, ser elegidos fue una sorpresa para ellos.

“La canción llegó como dictada desde el cielo”, contó Gabriel tras conocerse el resultado. La pieza audiovisual se filmó en el Parque Estancia La Quinta, con los hermanos Moyano y la Agrupación Coral Musicanto, que también recibió un reconocimiento de la Municipalidad por sumar sus voces.

Al ritmo de la canción, el video recorre lugares vinculados a la fe en la ciudad, como la Cruz, la Virgen Blanca y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, entre otros. Transmite un mensaje de bienvenida a los peregrinos.

Feriados y expectativa turística

Carlos Paz se prepara para recibir a quienes elijan la ciudad como punto de partida para vivir la visita. El lunes 9 es feriado nacional y el martes 10, día en que el Papa celebrará la misa en la ciudad de Córdoba, es feriado provincial.