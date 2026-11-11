Un video vintage del Papa en Córdoba se volvió viral: la historia del voluntario que filmó a León XIV en FAdeA

Entre las miles de pantallas que se alzaron este martes en FAdeA, una sola grababa en casete. Pertenece a Ismael Oliva, comunicador social de 27 años, que se anotó como voluntario para la visita del Papa León XIV a Córdoba y llevó, además del chaleco y la botella de agua, una handycam de fines de los noventa. Su video se volvió viral en las redes sociales.

El Pontífice llegó al aeropuerto Taravella cerca de las 9 y antes de la misa de las 10 recorrió en papamóvil los cuadrantes del predio ubicado en Ruta 20 y Circunvalación. Oliva integró el equipo de asistencia en el sector E2, pegado a la valla.

"Con la excusa de estar ahí cerquita de la valla, aproveché para llevar la cámara vintage que tengo para ver si le podía hacer alguna toma al Papa", contó a PERFIL CÓRDOBA.

El equipo no es un detalle menor. La cámara data de finales de los noventa y graba en casete, en formato 4:3. Cada imagen debe digitalizarse después, cuando cobra sentido y valor todo el proceso de filmación.

"Apenas llegué a casa estaba re ansioso de ver cómo habían quedado las imágenes y me puse a digitalizarlas", relató. El balance es una hora de grabación. La toma que considera central es la del Papa a bordo del papamóvil: "Ese registro para mí es el más potente".

Ismael Oliva es licenciado en Comunicación Social.

El archivo incluye también la caminata de los fieles hacia FAdeA y la vigilia de la noche previa. Son tomas breves, porque la batería envejecida limita la autonomía. Esa misma batería impuso el final: "Cuando el Papa empezó la misa se me murió la batería. Del Papa tengo pocas tomas, pero las suficientes para crear un lindo contenido".

Documentalista independiente

Oliva planea publicar un resumen en sus redes y una versión más larga que conserve la relación 4:3. "Grabo para que la gente pueda compartir también esas imágenes y cómo lo vive uno", dijo el filmmaker.

Su preferencia por lo analógico, explicó, no es solo estética. Con una cámara antigua hay que administrar la batería y las tomas, y eso, según su criterio, otorga otro peso al resultado: "Siento que las imágenes tienen un valor más sentimental".

La emoción reinó en FadeA durante la misa del Papa León.

La afición es reciente: este año empezó a digitalizar VHS a partir de un viaje personal y compró cables y equipos para hacerlo en casa. Tiene un antecedente: filmó los festejos por el Mundial 2022 con otra cámara y editó un resumen "observacional". Quiere replicar ese estilo con la visita papal: gente que camina, compra banderas y baila en la noche previa.

Voluntario y testigo

Ismael tiene 27 años, es licenciado en Comunicación Social, nació en Córdoba capital y se formó en un colegio católico. En su adolescencia fue misionero, y la experiencia de este martes lo remitió a esa etapa. "Vi en esta oportunidad una forma de volver. Me dio mucha nostalgia", dijo. Aclaró que sigue siendo creyente, aunque no practique con regularidad.

El voluntario filmmaker en FadeA.

Lo que más lo conmovió fue la reacción del público. "Había mujeres llorando. La fe de la gente me conmovía", afirmó, y recordó que se preguntó por la historia que llevó a cada persona hasta el predio. La jornada tuvo su costo: los voluntarios pasaron la noche a la intemperie, con frío, y el calor del martes fue intenso.

Su mayor desafío fue combinar la tarea con la cámara. "Encontré ese equilibrio: pude realizar todas las actividades, estar al servicio de la gente y a la vez me llevé esa tomita que para mí fue un regalo", sintetizó.