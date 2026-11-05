Una adolescente fue emboscada y atacada con una navaja por su exnovio en barrio Rosedal

Una adolescente de 18 años fue atacada con una navaja por su expareja, de 17, en las inmediaciones de una escuela secundaria de barrio Rosedal, en la ciudad de Córdoba. El agresor la habría citado mediante engaños y, cuando llegó al lugar, la emboscó y le provocó cortes en las manos y distintas partes del cuerpo antes de escapar.

La víctima ya contaba con un botón antipánico y una medida judicial de restricción de acercamiento, a raíz de denuncias previas por manipulación, agresiones y difusión no consentida de imágenes íntimas. El episodio generó preocupación en la comunidad educativa y motivó una manifestación de estudiantes y familiares frente al establecimiento.

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Según relató Cintia, madre de la joven, su hija había sido “citada en un lugar creyendo que iba a ver a otro compañero. Cuando levantó la cabeza, este chico ya venía a atacarla con la navaja que siempre lleva con él. Ella lo había dejado porque era muy agresivo”, contó la mujer. El adolescente le provocó heridas en las manos y en distintas partes del cuerpo y luego escapó.

La agresión ocurrió fuera del horario y del edificio escolar, aunque ambos jóvenes concurrían al mismo turno. La situación generó alarma entre los estudiantes y las familias, especialmente porque la víctima ya había denunciado situaciones de violencia y contaba con medidas judiciales de protección.

La protesta de estudiantes y familiares

Tras conocerse el ataque, alumnos de quinto y sexto año, junto con padres de la institución, realizaron una manifestación en las puertas del establecimiento. El reclamo principal fue que el adolescente no volviera a compartir el espacio escolar con la joven.

La protesta también puso en evidencia la preocupación de la comunidad educativa por la convivencia entre ambos estudiantes después de las denuncias previas y de la agresión. Ante el reclamo de las familias, intervino la inspectora de la zona para evaluar las medidas que debían adoptarse.

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Las autoridades educativas dispusieron que el adolescente no vuelva a asistir presencialmente al establecimiento. Sin embargo, podrá continuar sus estudios mediante la modalidad virtual para completar el ciclo lectivo de quinto año. La joven, por su parte, permanece acompañada por su entorno familiar y sus compañeros mientras se recupera de las lesiones sufridas durante el ataque.