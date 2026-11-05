Visita del papa León XIV: qué rutas de Córdoba tendrán controles y qué camiones no podrán circular

La visita del papa León XIV a la Argentina traerá consigo un amplio operativo de control sobre el transporte de pasajeros y de cargas. En Córdoba, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) reforzará la fiscalización en rutas y terminales de ómnibus, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementará restricciones para la circulación de camiones en distintos corredores nacionales.

Las medidas buscan ordenar el intenso movimiento de viajeros previsto durante los días de la visita papal y reforzar las condiciones de seguridad vial.

Javier Milei y Federico Sturzenegger

En qué rutas de Córdoba habrá controles de la CNRT

El organismo nacional confirmó que intensificará los controles sobre las rutas nacionales 36 y 38, las autopistas 9 y 20 y la ruta provincial 45.

Además, los equipos de fiscalización estarán presentes en las terminales de ómnibus de Córdoba capital y Río Cuarto, donde verificarán la documentación de los servicios y las condiciones de las unidades.

El operativo abarcará tanto los viajes de ingreso a la provincia como el regreso de los pasajeros una vez finalizadas las actividades vinculadas con la visita del Pontífice.

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Qué controlarán los inspectores

Durante las fiscalizaciones, la CNRT realizará:

•Pruebas de alcoholemia y detección de sustancias a conductores profesionales. •Controles de la documentación obligatoria de choferes y empresas. •Verificación de habilitaciones para prestar el servicio. •Inspección de los elementos de seguridad de las unidades. •Control del cumplimiento de los tiempos de descanso obligatorios para los conductores.

El operativo se desarrollará en coordinación con otros organismos nacionales y provinciales para acompañar el incremento del tránsito de pasajeros.

Restricciones para camiones: cuándo comienzan

En paralelo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso un esquema especial para la circulación de vehículos de carga.

Las restricciones estarán vigentes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, todos los días entre las 6 y las 22, y alcanzarán a los vehículos de carga de las categorías N2, N3, O3 y O4, es decir, camiones medianos y pesados, además de acoplados y semirremolques.

La medida no alcanza a automóviles particulares, motocicletas ni camionetas de uso común.

Qué rutas estarán afectadas

Las limitaciones se aplicarán en corredores estratégicos que conectan la provincia de Buenos Aires con Luján, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Entre los principales tramos alcanzados se encuentran:

•Ruta Nacional 5, entre Chivilcoy y Luján. •Ruta Nacional 7, entre Carmen de Areco y Luján, y entre avenida General Paz y Luján. •Ruta Nacional 9, entre Campana y avenida General Paz. •Ruta Nacional 8, entre el peaje Larena y el Acceso Norte. •Autopista Ezeiza-Cañuelas. •Ruta Nacional 1, entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires.

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Las autoridades aclararon que los transportistas que viajen hacia Córdoba deberán revisar el recorrido completo, ya que el operativo también comprende corredores nacionales de la provincia.

Podrán circular los vehículos que transporten productos lácteos, animales vivos, frutas y hortalizas, medicamentos, combustibles y determinados gases de uso sanitario. También quedan exceptuados los vehículos de emergencia, auxilio mecánico, recolección de residuos, móviles de prensa y aquellos que deban cumplir órdenes judiciales urgentes.