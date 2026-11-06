Visita del Papa a Córdoba: Telecom Personal reforzó su red para garantizar la conectividad en FAdeA

Ante la realización de acontecimientos que movilizan a miles de personas en un mismo punto, la capacidad de respuesta de las redes de telecomunicaciones se convierte en un factor clave para la operativa y la experiencia de los asistentes.

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Con esa premisa, Telecom Personal puso en marcha un plan específico de refuerzo de infraestructura en la ciudad de Córdoba destinado a asegurar una cobertura robusta de conectividad. El plan de trabajo contempló un abordaje integral, combinando la instalación de equipamiento temporario en los focos de mayor concentración con la actualización tecnológica permanente de la red local.

Refuerzos tácticos y tecnología 5G en FAdeA

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), identificado como uno de los epicentros de mayor concurrencia de público ante la llegada de León XIV, contó con una intervención técnica prioritaria. Para hacer frente al pico en la demanda de tráfico, la empresa desplegó unidades adicionales de red ubicadas de forma estratégica en los accesos Norte y Sur.

Estos puntos, que habitualmente operan como nodos de flujo y encuentro para los asistentes, permitieron ampliar significativamente la capacidad disponible para procesar el alto volumen de tráfico de voz y datos durante toda la jornada, evitando la congestión de la señal.

De forma complementaria, el plan incluyó la modernización estructural de la red celular en la capital provincial mediante la actualización a tecnología 5G en los sitios involucrados en la cobertura del acontecimiento.

Esta migración tecnológica no solo ofreció mayor velocidad de navegación y menor latencia durante el evento, sino que deja instalada una infraestructura móvil más sólida y con mayor capacidad para la ciudad.