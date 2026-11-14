Con poco público, la selección arrancó el ciclo sin Leo Messi con una derrota

El equipo extraño a Messi. Los hinchas extrañaron a Messi. Las tribunas extrañaron a Messi. El equipo extrañó al jugador que abría defensas blindadas y definía partidos imposibles. Los hinchas extrañaron ver esa magia sobre el campo de juego y hasta mantuvieron el cantito “que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”. Y las tribunas extrañaron cuando su presencia garantizaba tickets agotados. El primer partido de Argentina tras la despedida de Leo quedó marcado por su ausencia.

Para el equipo de Scaloni fue como un debut. Un día después de que el entrenador acordara seguir al frente de la Selección hasta el próximo mundial, arrancar el ciclo post Messi implica todo un desafío. Por lo que Leo significaba desde lo futbolístico y, además, por el liderazgo que tenía dentro del plantel. Anoche arrancó una nueva era, con los miedos y la incertidumbre que genera todo lo desconocido.

Argentina tuvo la pelota pero la faltó profundidad, no inquietó al arquero uruguayo. Después de un primer tiempo con pocas llegadas y cuando el clima de desidia parecía que iba a ser el eje de la noche, el equipo de Forlán tuvo cinco minutos con la fortuna de su lado: festejó un gol en contra y otro convertido con la nuca.

Tras una serie de carambolas en el área la pelota rebotó en la cabeza de Balerdi y engañó a Rulli. Uno a cero para Uruguay sin haber hecho demasiado. Cinco minutos después, un centro cayó en la nuca de Araujo y la pelota se coló por encima del arquero argentino. Demasiado premio para la Celeste.

El descuento de Julián Álvarez encendió cierta esperanza, pero todo terminó en intenciones inocuas.

Estadio. El costo de las entradas fue determinante para que los hinchas no completaran ni la mitad de las tribunas de la Bombonera. La general, el ticket más barato, costaba 95 mil pesos, y de ahí los precios escalaban hasta la platea preferencial, a 290 mil. Sin el atractivo de ver a Messi en vivo, sumado a las dificultades económicas generales, ocupar los casi 60 mil lugares del estadio de Boca era utópico.

El plan de la AFA de elegir un estadio con 30 mil lugares menos que el Monumental no funcionó. Es otro de los temas a resolver en esta nueva era.