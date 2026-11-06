A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 6 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 6 de noviembre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 6 de noviembre a un valor en el mercado de $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 6 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 6 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.520,00 para la compra y $1.570,00 para la venta.

La inflación en CABA volvió a acelerarse en octubre: fue del 1,9% y las verduras aumentaron casi 13%

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 6 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.580,20 para la compra y $1.582,20 para la venta.

Dólar blue hoy, viernes 6 de noviembre

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 6 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 6 de noviembre a $1.658,40 para la compra y $1.664,90 para la venta.

El Gobierno ordenó cerrar 72 Registros del Automotor en todo el país y dio 60 días para concretar la medida

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 6 de noviembre a $2.041 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 6 de noviembre en $1.637,80 para la compra y $1.641,98 para la venta.

El riesgo país afloja al cierre de la semana y cae por debajo de los 900 puntos



Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 895 puntos básicos este viernes 6 de noviembre.