Anthropic prepara su salida a la bolsa mientras advierte sobre los peligros de la IA sin control

Anthropic dio un nuevo paso hacia su desembarco en Wall Street y lanzó este martes el roadshow de su oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés). La compañía detrás del asistente de inteligencia artificial Claude presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) los detalles de la operación, en un movimiento que coincide con una advertencia inusual para una empresa tecnológica. La empresa señalo que sus propios sistemas podrían llegar a representar un riesgo existencial para la humanidad si no se desarrollan y utilizan bajo controles adecuados.

Nvidia se hunde en Wall Street y cae al tercer puesto entre las empresas más valiosas del mundo

La oferta contempla la colocación de 825 millones de acciones ordinarias de clase A. De ese total, 801,35 millones corresponden a títulos ofrecidos por la propia Anthropic, mientras que los 23,65 millones restantes serán vendidos por accionistas existentes. El precio inicial se ubicaría en un rango de entre US$ 70 y US$ 78 por acción.

A esos valores, la colocación primaria podría representar ingresos brutos de entre US$ 56.100 millones y US$ 62.500 millones para la compañía, antes de comisiones y gastos. La empresa también contempla una opción para que los bancos colocadores puedan adquirir hasta 123,75 millones de acciones adicionales durante los 30 días posteriores a la operación.

Los riesgos de la inteligencia artificial que Anthropic reconoció ante la SEC

Uno de los aspectos más llamativos del prospecto de la compañía es la extensión de las advertencias sobre los peligros asociados al desarrollo de modelos cada vez más avanzados. Anthropic reconoció que los sistemas de inteligencia artificial podrían adquirir capacidades que escapen al control de sus desarrolladores y provocar consecuencias graves si se utilizan sin mecanismos adecuados de supervisión.

Entre los escenarios identificados, la empresa mencionó la posibilidad de que sus modelos desarrollen comportamientos de autopreservación, intenten resistirse a ser apagados, oculten o manipulen información e incluso exhiban conductas similares al chantaje.

También advirtió sobre los riesgos derivados de la utilización de estas herramientas para desarrollar armas, facilitar ataques informáticos o actuar con un grado elevado de autonomía sin intervención humana.

La preocupación no se limita al uso que los clientes puedan hacer de los modelos. Anthropic señaló que sus propias herramientas están contribuyendo a acelerar las investigaciones sobre inteligencia artificial y que los riesgos podrían aumentar si los sistemas llegan a automatizar una parte sustancial del desarrollo de nuevas generaciones de tecnología.

En ese escenario, la compañía reconoció que puede resultar cada vez más difícil anticipar el comportamiento de sus modelos. Incluso advirtió que algunos sistemas pueden desarrollar capacidades inesperadas durante el entrenamiento, que no necesariamente son detectadas antes de su implementación.

El negocio de Anthropic crece, pero también aumentan los costos de infraestructura

La salida a bolsa representa un paso clave para una compañía que experimentó una expansión acelerada desde su fundación en 2021, cuando fue creada por antiguos ejecutivos de OpenAI, entre ellos su actual CEO, Dario Amodei, y su hermana Daniela Amodei.

La empresa se posicionó como uno de los principales competidores del mercado de inteligencia artificial generativa gracias a Claude, su familia de modelos que compite con ChatGPT y otras plataformas del sector.

Los números del prospecto reflejan la velocidad de esa expansión. Anthropic informó ingresos por US$ 4.585 millones durante 2025, frente a US$ 386 millones en 2024. En los primeros nueve meses de 2026, la facturación alcanzó los US$ 33.242 millones, un incremento interanual del 1.206%.

Sin embargo, el crecimiento también exige inversiones cada vez mayores en infraestructura, capacidad de procesamiento y desarrollo de modelos. Según Reuters, la compañía acumula compromisos de capacidad de cómputo cercanos a los US$ 900.000 millones con socios como Amazon y Google, dos actores que también participan de su estructura de financiamiento y distribución.

En su documentación ante la SEC, Anthropic reconoció que esos compromisos requieren desembolsos sustanciales y que deben afrontarse independientemente de los ingresos que genere la compañía o de la utilización efectiva de la capacidad contratada.

La empresa también admitió que el rendimiento futuro de sus inversiones en seguridad es incierto y que sus investigaciones en esa área requieren recursos importantes. En una muestra de una semana de julio, alrededor del 6% de la capacidad de cómputo utilizada para investigación estuvo destinada a tareas vinculadas con la seguridad de sus sistemas, según había informado Reuters.

FN