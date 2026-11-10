ARBA: vence la patente con un descuento de hasta el 10% y hay otros cuatro impuestos que pagar esta semana

Los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires tienen esta semana una fecha clave en el calendario impositivo. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que el próximo jueves 12 de noviembre vence la cuota 9 del Impuesto a los Automotores, con la posibilidad de acceder a un descuento de hasta el 10% para quienes cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

El beneficio alcanza a los propietarios de vehículos que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias y abonen la cuota dentro del plazo previsto. La bonificación se aplica independientemente del medio de pago elegido, por lo que los contribuyentes pueden optar por las alternativas digitales o presenciales disponibles.

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La fecha también concentra otros vencimientos importantes. Ese mismo jueves deberán abonarse las cuotas correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural, el Inmobiliario Complementario y el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

En los dos primeros casos, ARBA dispuso una prórroga del calendario original debido a los feriados.

Patente de ARBA: quiénes pueden acceder al descuento del 10%

El organismo recaudador bonaerense informó que los contribuyentes que no registren deudas y paguen en término podrán obtener una bonificación de hasta el 10% sobre la cuota 9 del Impuesto Automotor.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con dos condiciones:

1) Estar al día con las obligaciones del impuesto.

2) Abonar la cuota correspondiente antes o hasta el jueves 12 de noviembre.

ARBA aclaró que el descuento se encuentra disponible con cualquier medio de pago habilitado, lo que permite aprovechar la bonificación tanto a quienes realizan sus trámites por internet como a quienes prefieren hacerlo presencialmente.

Patente mensual: cómo funciona el nuevo esquema de ARBA

Durante 2026 comenzó a regir un nuevo sistema para el pago del Impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires, que permite distribuir la obligación tributaria en hasta 10 cuotas a lo largo del año.

La modificación busca facilitar la planificación de los gastos y ofrecer mayor previsibilidad financiera a los propietarios de vehículos.

Con este esquema, la patente dejó de concentrarse en una menor cantidad de vencimientos y pasó a tener una frecuencia mensual, lo que permite repartir el compromiso impositivo durante el año.

La cuota que vence este jueves es la novena del calendario 2026.

ARBA: qué otros impuestos vencen el jueves 12 de noviembre

Además de la patente, ARBA confirmó que otros tributos provinciales tendrán como fecha límite de pago el jueves 12 de noviembre.

Los vencimientos son los siguientes:

Impuesto Automotor: cuota 9, con descuento de hasta el 10% para contribuyentes que estén al día y paguen en término.

Impuesto Inmobiliario Rural: cuota 4 del año.

Impuesto Inmobiliario Complementario: cuota 4 del año.

Impuesto a las Embarcaciones Deportivas: segunda y última cuota de 2026.

En el caso del Inmobiliario Rural y el Complementario, los plazos fueron prorrogados por la Agencia debido a los feriados, por lo que sus vencimientos coincidirán con el de la patente.

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De esta manera, el jueves se convierte en una fecha importante para propietarios de vehículos, inmuebles rurales y embarcaciones que deban cumplir con sus obligaciones fiscales provinciales.

Cómo pagar la patente de ARBA y obtener el descuento

Los contribuyentes pueden abonar la patente y los demás impuestos provinciales mediante diferentes modalidades.

Pago por internet

Para realizar el trámite de manera digital, se debe ingresar al sitio oficial de ARBA, www.arba.gov.ar, y acceder a la sección “Pagá tus impuestos”.

Desde allí es posible:

Abonar con tarjeta de crédito.

Generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Consultar y descargar las boletas correspondientes.

Pago con Cuenta DNI

Otra de las alternativas disponibles es utilizar la billetera digital Cuenta DNI.

En este caso, los contribuyentes pueden pagar escaneando el código QR incluido en el correo electrónico enviado por ARBA.

El organismo aclaró que ese código tendrá validez hasta la fecha de vencimiento de la cuota, por lo que deberá utilizarse, como máximo, el jueves 12 de noviembre.

Pago presencial

Quienes prefieran pagar personalmente podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.

Para esta modalidad será necesario descargar previamente la boleta correspondiente desde el sitio web de ARBA.

Qué conviene tener en cuenta antes del vencimiento

Con varios impuestos concentrados en una misma fecha, ARBA recomienda utilizar los canales de pago disponibles para cumplir con las obligaciones dentro del plazo establecido.

En el caso de la patente, pagar hasta el jueves 12 de noviembre resulta especialmente importante para quienes buscan conservar el descuento de hasta el 10%.

El organismo recordó que la bonificación está destinada a los contribuyentes que se encuentran al día y cumplen con el vencimiento, sin restricciones respecto del medio de pago utilizado.

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