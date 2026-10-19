ARBA lanza una moratoria con descuentos de hasta 40%: qué deudas se pueden regularizar y cómo acceder

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció un nuevo plan de pagos con descuentos de hasta el 40% para quienes tengan deudas impositivas y quieran regularizar su situación antes de fin de año. La medida comenzará a regir el próximo 26 de octubre y tendrá un cronograma escalonado: cuanto antes se adhieran los contribuyentes, mayores serán las bonificaciones disponibles.

La iniciativa tiene un incentivo adicional. Para acceder a las bonificaciones impositivas que estarán vigentes durante 2027, los contribuyentes deberán estar al día con el fisco bonaerense. De esta manera, quienes acumulen obligaciones pendientes tendrán una oportunidad para cancelarlas antes del inicio del próximo período fiscal.}

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El beneficio alcanzará a deudas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. También podrán incorporarse obligaciones que ya se encuentren en instancia judicial o en proceso de fiscalización.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida busca facilitar la regularización en medio de las dificultades económicas que atraviesan familias y empresas.

"El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos", sostuvo el funcionario.

ARBA: cuánto descuento habrá según la fecha y la forma de pago

El régimen especial contempla cuatro etapas, con bonificaciones que se irán reduciendo a medida que avance el calendario.

La primera ventana, que se extenderá desde el 26 de octubre hasta el 13 de noviembre, será la más conveniente para quienes puedan cancelar la deuda en un solo pago, ya que permitirá acceder al descuento máximo del 40%. En tanto, quienes opten por financiar el monto adeudado en tres cuotas obtendrán una bonificación del 20%, mientras que para los planes de seis cuotas el beneficio será del 15%.

En una segunda etapa, entre el 14 y el 27 de noviembre, los descuentos se reducirán al 35% para quienes paguen al contado, al 15% para quienes elijan tres cuotas y al 10% para aquellos que opten por seis pagos.

A partir del 28 de noviembre y hasta el 11 de diciembre, las bonificaciones volverán a disminuir. En ese período, quienes cancelen la deuda en un solo pago accederán a un descuento del 30%, mientras que los beneficios serán del 10% para los planes de tres cuotas y del 5% para los de seis cuotas.

Finalmente, entre el 12 y el 31 de diciembre se mantendrá una bonificación del 30% exclusivamente para quienes cancelen sus obligaciones al contado, según el cronograma anunciado por el organismo.

ARBA aclaró que las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado. Por lo tanto, el porcentaje anunciado no necesariamente representa una reducción equivalente sobre el total original de la deuda, ya que el beneficio estará sujeto a las condiciones del régimen.

Para quienes necesiten plazos de financiación más extensos, el organismo mantendrá disponibles sus planes habituales, que permiten cancelar obligaciones en una mayor cantidad de cuotas, aunque sin las mismas bonificaciones del régimen excepcional.

Qué impuestos y deudas se podrán incluir en el nuevo plan

El programa permitirá regularizar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso cuando los expedientes se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización.

Además, se podrán incorporar deudas correspondientes a 2026, con una excepción: las obligaciones de ese año vinculadas con el Impuesto de Sellos no estarán comprendidas.

De esta manera, podrán acceder tanto propietarios de inmuebles o vehículos que registren cuotas impagas como contribuyentes de Ingresos Brutos y otros tributos provinciales.

Cómo adherirse a la moratoria de ARBA

La inscripción al régimen será completamente digital y estará disponible desde el lunes 26 de octubre en la página oficial del organismo.

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Para realizar el trámite, los contribuyentes deberán ingresar a www.arba.gov.ar, seleccionar el impuesto correspondiente, consultar las obligaciones pendientes y elegir la modalidad de cancelación.

Una vez seleccionada la alternativa de pago, podrán formalizar la adhesión al programa de regularización.

La fecha será determinante para obtener el mayor beneficio. Quienes adhieran durante las primeras semanas podrán acceder a descuentos de hasta 40%, mientras que aquellos que posterguen el trámite hasta diciembre tendrán una bonificación máxima del 30% para el pago al contado.

El incentivo no termina en el descuento de la deuda actual. Quienes logren regularizar su situación también podrán cumplir uno de los requisitos necesarios para acceder a las bonificaciones impositivas de 2027. En cambio, mantener obligaciones pendientes podría dejarlos fuera de esos beneficios, aun cuando reúnan las demás condiciones previstas para el próximo año.

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