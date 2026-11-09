“Argentina no sale adelante con gritos”: Melconian se sumó al reclamo de León XIV por diálogo y acuerdos

Argentina no sale adelante con gritos ni con vetos permanentes”. Con esa definición, el economista Carlos Melconian se sumó al llamado al diálogo y a la unidad nacional que dejó el papa León XIV durante su primer día en el país. El expresidente del Banco Nación reclamó a la dirigencia política abandonar la confrontación y construir acuerdos que permitan recuperar el crecimiento económico. “El diálogo no es una foto ni una negociación de cargos. Es escuchar, cuidar la palabra y construir acuerdos que mejoren la vida de la gente”, sostuvo, en un mensaje que también puede leerse como una advertencia al gobierno de Javier Milei sobre la necesidad de transformar la estabilidad económica en empleo, mejores salarios y oportunidades de progreso.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, Melconian dejó definiciones que pueden interpretarse como un mensaje al gobierno de Javier Milei, tanto por el estilo de confrontación política como por los resultados que debería mostrar el programa económico.

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“El mensaje de León XIV debe ser una regla básica de nuestra vida pública: quien piensa distinto no es un enemigo; es un compatriota con el que compartimos destino. La democracia se fortalece cuando dejamos de descalificar y empezamos a escuchar”, sostuvo el economista.

Para Melconian, las palabras del Papa expresan algo más profundo que una convocatoria circunstancial al diálogo. “Hay un cambio de clima de época y León XIV es su portavoz”, afirmó.

Melconian pidió terminar con los gritos y construir acuerdos

Uno de los mensajes más contundentes del economista estuvo dirigido a la necesidad de recuperar el diálogo político, pero sin reducirlo a negociaciones entre dirigentes.

“El diálogo no es una foto ni una negociación de cargos. Es escuchar, cuidar la palabra y construir acuerdos que mejoren la vida de la gente. Argentina no sale adelante con gritos ni con vetos permanentes”, escribió.

Y agregó: “Es tiempo de construir puentes para construir la unidad nacional”.

Aunque no mencionó directamente al Presidente, sus declaraciones se inscriben en el debate sobre el clima político argentino y la dificultad para alcanzar consensos que permitan sostener políticas de largo plazo.

Melconian fue todavía más explícito al reclamar una reacción de la dirigencia frente al mensaje del pontífice. “Ahora que el Papa León XIV ‘pateó el hormiguero’, dejemos de fingir demencia y construyamos acuerdos para volver al progreso!!”, expresó.

Posteo Carlos Melconian

Un mensaje económico para Milei: la estabilidad debe convertirse en empleo y salarios

El economista también aprovechó el discurso papal para introducir una discusión central sobre el rumbo económico argentino: la distancia entre la estabilidad de las variables macroeconómicas y las condiciones de vida de los hogares.

“La economía tiene sentido cuando sirve para que una familia viva de su trabajo, pueda hacer planes, tenga futuro y pueda progresar”, planteó.

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Y completó con una definición que apunta directamente a los resultados que debería mostrar cualquier programa económico: “Estabilidad sí, pero convertida en empleo, salario, producción y oportunidades. Hagamos que progresar vuelva a ser posible”.

Posteo Carlos Melconian

El planteo introduce un matiz frente al discurso económico del Gobierno, que coloca la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal entre sus principales objetivos. Sin cuestionar la importancia de la estabilidad, Melconian puso el acento en la necesidad de que esos resultados se traduzcan en una recuperación de los ingresos, la actividad productiva y las oportunidades laborales.

Educación pública y límites al poder

En sus publicaciones, Melconian también defendió el papel de la educación como herramienta de desarrollo y reclamó que las universidades y la investigación sean consideradas una prioridad.

“La educación pública, las universidades, la formación y la investigación no son un gasto: son la base para que nuestros jóvenes puedan quedarse, proyectar y progresar en Argentina”, afirmó.

Posteo Carlos Melconian

Finalmente, retomó otro de los ejes del mensaje papal para advertir sobre la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.

“El poder no es un privilegio ni una licencia para hacer cualquier cosa. Es una responsabilidad transitoria al servicio del bien común”, sostuvo.

“Límites, instituciones y transparencia: eso también es cuidar la democracia. Volvamos a poner el poder al servicio del progreso de la sociedad”, completó.

Así, Melconian convirtió su respaldo a León XIV en un reclamo dirigido a la dirigencia argentina: menos confrontación, más acuerdos y una economía cuya estabilidad pueda medirse también en empleo, salarios y posibilidades concretas de progreso.

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