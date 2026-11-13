Créditos hipotecarios: el Gobierno convocó a la tercera licitación por $200.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó las condiciones y los parámetros para la tercera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por $200.000 millones, destinado a reactivar los créditos hipotecarios en el país.

Según la Comunicación “B” 13258 de la autoridad monetaria, la licitación se realizará el próximo martes 17 de noviembre entre las 11 y las 15. El monto continúa siendo el mismo, fijado en $200.000 millones por licitación, mientras que el plazo de aplicación pasa a ser de 90 días.

El plazo de colocación será de cinco años, con una tasa ajustada por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) más un "spread" mínimo de 4,5% y máximo de 7,5%, y los bancos podrán presentar ofertas a partir de los $1.000 millones.

La vivienda propia se aleja: crece la cantidad de inquilinos y el fenómeno ya alcanza a los hogares de mayores ingresos

La licitación estará destinada al "otorgamiento de créditos hipotecarios otorgados con boleto de compraventa y compromiso de constitución de hipoteca, o con garantía de hipoteca divisible pendiente de división, destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de viviendas para personas humanas que no sean titulares de otra vivienda o que, siendo titulares de una vivienda, no dispongan de su uso".

Cambios implementados

A diferencia de la segunda licitación, en este caso las entidades financieras podrán ofrecer un mayor porcentaje del total licitado: pasará del 20% al 40% sobre el monto final.

Sin embargo, el acceso de cada banco queda atado a otros límites dispuestos por el BCRA, entre ellos, que la suma de las ofertas no podrá ser superior al 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable ni al 40% del total de su cartera hipotecaria vigente a la fecha de la licitación.

Detalles de la nueva licitación

- Fecha: martes 17 de noviembre.

- Horario: desde las 11 hasta las 15 horas de ese día.

- Monto por licitar: $200.000 millones.

- Monto mínimo de oferta: a partir de $1.000 millones.

- Plazo de aplicación de los fondos: 90 días corridos desde que los fondos fueran efectivamente acreditados en la entidad financiera.

- Cantidad de posturas: las entidades financieras participantes podrán ingresar una o más ofertas por cada tramo, especificando los montos y la tasa pasiva nominal anual que están dispuestas a pagar al FGS.

- Tramo y "spread" mínimo: plazo de cinco años, a una tasa equivalente a UVA + 4,5%.

- Tasa máxima de los créditos: no podrá ser superior a UVA + 7,5%.

- Límite de monto a adjudicar: la participación de cada entidad financiera no podrá ser superior al 40% del monto por licitar, ni al equivalente al 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable ni al 40% del total de su cartera hipotecaria vigente a la fecha de la licitación.

Resultados de la segunda licitación

El proceso competitivo contó con la presentación de 40 posturas y la participación de 14 entidades financieras, de las cuales 12 resultaron adjudicatarias.

La distribución de los fondos se estructuró en dos tramos diferenciados por plazo y rendimiento. En el tramo uno, de corto plazo, se adjudicaron $3.252.032.520 a un plazo de 1 año. La tasa de corte de este segmento se estableció en UVA + 2,71%.

Mientras que en el tramo dos, de largo plazo, se concentró la mayor parte de la colocación con un total de $196.747.967.480 a un plazo de 5 años. Para este bloque, la tasa resultante fue de UVA + 4,79%.

LM