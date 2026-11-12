"De confianza", la app de la UTN para contratar técnicos certificados por WhatsApp: cómo funciona y qué servicios ofrece

Encontrar un técnico confiable para instalar un aire acondicionado, reparar un equipo o resolver un problema en el hogar no siempre resulta sencillo. Las recomendaciones de conocidos y las referencias informales suelen ser el principal recurso para elegir a quién contratar. Frente a esa necesidad, estudiantes y egresados de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desarrollaron una plataforma que permite contratar técnicos certificados por la propia universidad a través de WhatsApp, sin descargar aplicaciones ni completar formularios de registro.

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La iniciativa se llama “De confianza” y fue impulsada por UTN.LABS, la aceleradora de emprendimientos de la Facultad Regional Buenos Aires. El proyecto combina inteligencia artificial, formación técnica y oportunidades de inserción laboral para conectar a vecinos con profesionales que cuentan con antecedentes e información verificada.

El servicio comienza su etapa de prueba en la Ciudad de Buenos Aires, inicialmente con técnicos especializados en instalación, mantenimiento y reparación de aire acondicionado. La elección del rubro coincide con la proximidad del verano, cuando suele aumentar la demanda de estos trabajos.

La presentación oficial se realizará el martes 17 de noviembre, a las 18.30, en la sede de la UTN Buenos Aires, ubicada en Medrano 951, CABA.

Cómo funciona la plataforma de la UTN para contratar técnicos por WhatsApp

Una de las particularidades del servicio es que funciona íntegramente por WhatsApp. Los usuarios no necesitan descargar una aplicación adicional ni registrarse en una plataforma.

El procedimiento comienza cuando el vecino envía un mensaje explicando qué trabajo necesita realizar, en qué zona se encuentra y para cuándo requiere el servicio.

A partir de esa información, un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial organiza la solicitud y busca profesionales disponibles.

El sistema ofrece hasta tres opciones de técnicos, acompañadas por una ficha con información que permite conocer sus antecedentes verificados, calificaciones y trabajos realizados.

De esta manera, el usuario puede comparar alternativas y elegir al profesional que considere más adecuado para resolver su necesidad.

La inteligencia artificial interviene en la coordinación del pedido y en la conexión con los técnicos disponibles. El objetivo es simplificar un proceso que habitualmente requiere realizar varias consultas, pedir recomendaciones y contactar a diferentes prestadores.

Qué requisitos deben cumplir los técnicos para trabajar en la plataforma

Uno de los aspectos centrales de “De confianza” es la verificación de los profesionales que participan del servicio.

Durante la etapa inicial, la convocatoria está dirigida a egresados de los cursos de aire acondicionado de la UTN Buenos Aires.

Además de acreditar su formación, quienes quieran incorporarse deben cumplir una serie de requisitos.

Entre ellos se encuentran la presentación del DNI con fotografía, la verificación del número de WhatsApp y la entrega de un certificado de antecedentes.

Por qué falla la educación tecnológica para la salida laboral

La documentación es revisada por integrantes del equipo responsable de la plataforma antes de aprobar el ingreso del profesional.

El objetivo es que quienes contraten puedan contar con información previa sobre la persona que realizará el trabajo en su domicilio y que la elección no dependa exclusivamente de una recomendación informal.

La propuesta busca trasladar al mercado de servicios para el hogar parte del respaldo que ofrece la formación técnica universitaria, complementándolo con un mecanismo de verificación de identidad y antecedentes.

Cómo se acuerdan los precios y se paga el servicio

La plataforma también contempla un procedimiento para ordenar la contratación y reducir posibles desacuerdos entre el técnico y el cliente.

Antes de iniciar el trabajo, el profesional debe presentar un presupuesto por escrito, que debe ser firmado por ambas partes.

El mecanismo establece que la reserva realizada por el usuario se descuenta del precio final del servicio y que el saldo restante se abona una vez concluida la tarea.

Esto permite que el cliente conozca previamente las condiciones económicas de la contratación y que el profesional cuente con un acuerdo sobre el trabajo solicitado.

Una vez finalizado el servicio, el vecino puede calificar su experiencia.

Las valoraciones quedan disponibles para futuras contrataciones, con el objetivo de que los técnicos construyan una reputación basada en los trabajos realizados y en las experiencias de sus clientes.

La plataforma no informó en el material de presentación una lista de precios de referencia ni tarifas fijas para los distintos trabajos.

Una nueva salida laboral para egresados de la UTN

Además de facilitar la contratación de servicios para el hogar, el proyecto tiene un componente vinculado con la inserción laboral.

La iniciativa surgió de UTN.LABS, el centro de innovación y emprendedurismo de la Facultad Regional Buenos Aires, con participación de estudiantes y graduados de la universidad.

El desarrollo cuenta con el respaldo institucional de la UTN y fue impulsado desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, encabezada por Juan Manuel Balestro.

La plataforma está dirigida por Axel Gualda, director de UTN.LABS, y utiliza inteligencia artificial para coordinar el proceso desde la recepción del pedido hasta la conexión con los profesionales.

Para los egresados de los cursos técnicos, el sistema representa una nueva alternativa para acceder a clientes y ampliar sus oportunidades de trabajo.

La propuesta apunta a que la formación universitaria no termine con la entrega de un certificado, sino que también pueda funcionar como una herramienta para facilitar la llegada al mercado laboral.

En ese sentido, la universidad busca conectar la capacitación en oficios con una demanda concreta de servicios por parte de los hogares.

Aire acondicionado, el primer servicio: qué otros oficios se sumarán

Durante la etapa beta, “De confianza” estará disponible únicamente para servicios vinculados con aire acondicionado en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión de comenzar con un solo rubro permitirá probar el funcionamiento del sistema con una cantidad acotada de solicitudes y ajustar los procesos a partir de la experiencia de usuarios y técnicos.

Sin embargo, el proyecto contempla una expansión hacia otros oficios.

Entre las posibles incorporaciones aparecen plomería y electricidad, dos servicios que también tienen una demanda frecuente en los hogares.

Por el momento, las solicitudes relacionadas con esas especialidades serán relevadas para evaluar su incorporación en futuras etapas.

La plataforma todavía no informó una fecha concreta para ampliar la cobertura territorial o sumar nuevas categorías.

Cómo contratar un técnico de la UTN por WhatsApp

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que necesiten contratar un servicio de aire acondicionado pueden comunicarse directamente con “De confianza" en el sitio oficial contratadeconfianza.com o a través de la cuenta de Instagram @de.confianza.utn.

El servicio se encuentra en etapa beta, por lo que inicialmente estará enfocado en probar la experiencia de contratación y la coordinación con los técnicos disponibles.

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