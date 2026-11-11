De cuánto es el salario de los empleados de concesionarias en noviembre: básicos y comisiones por categoría

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) formalizó un acta acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para actualizar las remuneraciones del personal del Convenio Colectivo de Trabajo N° 499/23. La firma del documento se realizó el 28 de octubre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La representación sindical estuvo encabezada por el secretario gremial Adrián Valle, junto a los subsecretarios Pablo Pagez y Sergio Pignanelli, mientras que el sector patronal compareció a través del presidente de la cámara patronal, Sebastian Beato. Las partes convinieron aplicar un incremento sobre las escalas vigentes desde el 1° de octubre de 2026. La tabla fijada rige de forma obligatoria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año.

Dirigentes y empresarios se comprometieron a presentar la documentación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano para solicitar su homologación. Sin embargo, la aplicación de la grilla salarial resultó de cumplimiento inmediato conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Ambas partes pautaron una nueva reunión a partir del 1° de enero de 2027.

Escala de haberes por categoría para el personal en noviembre

La estructura salarial estipulada para el período de noviembre de 2026 contempla las siguientes sumas para el personal del sector de servicios, área administrativa y ventas:

Personal de servicios del Automotor

- Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.146.145,85

- Especialista Superior en Servicios: $1.899.568,77

- Especialista en Servicios: $1.734.267,24

- Experto en Servicios: $1.635.432,24

- Ayudante en Servicios: $1.334.285,22

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Personal Administrativo y maestranza

- Administrativo Múltiple Especializado: $2.146.145,85

- Administrativo Especializado: $1.915.828,80

- Administrativo Calificado: $1.711.230,52

- Administrativo Auxiliar: $1.590.647,39

- Administrativo Básico: $1.334.285,22

- Lavador: $1.515.347,72

- Maestranza A: $1.334.285,22

Vendedores y comerciales (mínimo garantizado)

- Vendedor y/o Promotor de Ventas (Mínimo garantido): $1.341.346,45

- Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro (Mínimo Garantido) y Vendedor itinerante de repuestos: $1.073.088,67

El convenio marco ratifica que los vendedores cuentan con un piso del 0,5% de comisión asegurado sobre el valor final de venta, exento de cargas tributarias. En tanto, las firmas deben clasificar a un piso mínimo del 10% de la nómina en los escalafones más altos, representados por las figuras de Administrativo Múltiple Especializado y Especialista Múltiple Superior en Servicios.

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Adicionales, beneficios por zona y suplementos vigentes

Al sueldo de convenio se suman los ítems contemplados en las cláusulas operativas. El adicional por antigüedad asigna a los 2 años un 3%; a los 4 años un 6%; a los 6 años un 9%; a los 8 años un 12%; a los 10 años un 15%; a los 12 años un 18%; a los 14 años un 21%; a los 16 años un 24%; a los 18 años un 27%; a los 20 años un 30%; a los 22 años un 33%; a los 24 años un 36%; y a los 26 años un 39%.

El personal que acredite título habilitante cobra un 10% adicional sobre el básico de su categoría, mientras que la remuneración por idioma extranjero suma un 4%. Por su parte, la asignación remuneratoria vacacional equivale a la liquidación de 130 horas anuales del salario base a razón de 10,83 horas por mes más el plus por antigüedad.

Las partes mantuvieron el plus por zona patagónica del 20% sobre los sueldos básicos y garantías mínimas para quienes cumplan tareas en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, rigen los subsidios por fallecimiento del 25% del sueldo de la categoría máxima por cónyuge, hijos o padres, y del 15% por hermanos o suegros a cargo.

GZ