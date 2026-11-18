El Gobierno nacional oficializó este miércoles 18 de noviembre un aumento del 2,2% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, que se aplicará sobre los valores vigentes del sistema de atención integral. La actualización alcanza a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador oficial, sin diferencias según el tipo de servicio, y contempla un adicional del 20% para aquellas que se brindan en las provincias de la Patagonia.

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La medida quedó establecida mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Diego Pablo Masaragian.

El incremento corresponde a noviembre de 2026 y fue calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una suba del 2,2%. De esta manera, los valores del sistema de prestaciones vuelven a actualizarse en función de la evolución mensual de la inflación.

Qué prestaciones por discapacidad aumentan en noviembre

La resolución establece que el incremento del 2,2% se aplica de manera uniforme a los aranceles comprendidos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901.

Discapacidad

El esquema comprende servicios de atención, rehabilitación, educación y asistencia para personas con discapacidad, entre ellos prestaciones terapéuticas, centros de día, servicios educativos especializados y otras modalidades de atención incluidas en el nomenclador.

La inflación mayorista se desaceleró al 1,6% en octubre

El ajuste se calcula sobre los valores aprobados en octubre, cuando se había dispuesto una actualización del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre.

La normativa no introduce nuevas categorías ni modifica las condiciones de acceso a los servicios. Su alcance se concentra en actualizar los montos que se reconocen por las prestaciones comprendidas en el sistema, una variable determinante para el financiamiento de instituciones y profesionales que brindan atención a personas con discapacidad.

Los nuevos valores: desde cuándo rigen

Los valores de las principales modalidades prestacionales quedan fijados de la siguiente manera:

•Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 (Categoría A), $979.967,23 (Categoría B), $746.193,92 (Categoría C). •Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 (Categoría A),$1.100.312,05 (Categoría B), $839.377,84 (Categoría C). •Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 (Categoría A), $1.842.808 (Categoría B), $1.465.570,71 (Categoría C). •Estimulación temprana: $439.719,68 (Categoría única). •Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24 (Categoría única). •Rehabilitación con internación: $6.229.927,66. •Transporte: $953,22 por kilómetro. •Alimentación: $5.223,37.

También se actualizan los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. La formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 para la categoría A y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40.

Asimismo, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en la categoría A. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende en noviembre a $1.113.666,92.

La actualización tiene un efecto directo sobre los valores reconocidos a las instituciones y profesionales que prestan servicios dentro del sistema. Sin embargo, no implica un aumento del 2,2% en las pensiones no contributivas por discapacidad, ya que estas constituyen una prestación económica diferente y cuentan con su propio régimen de actualización.

Tampoco representa un pago adicional automático a las personas beneficiarias: lo que se modifica es el arancel de los servicios incluidos en el nomenclador.

La resolución fue publicada el 18 de noviembre, pero establece expresamente que los nuevos valores corresponden a las prestaciones del mes de noviembre.

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