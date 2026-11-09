La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá el delivery religioso más grande del país con 100.000 comidas

La visita del papa León XIV a la Argentina movilizará un importante operativo de seguridad, salud y logística que incluirá uno de los mayores servicios de delivery de alimentos para un evento religioso en el país. Según un relevamiento de la consultora Focus Market con datos de Cook Master - Grupo L , durante ocho días se distribuirán 100.000 raciones de almuerzo y cena, equivalentes a 40 toneladas de alimentos, destinadas al personal que participará de las actividades del pontífice en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

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El Papa llegó este domingo 8 de noviembre desde Uruguay y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. Su agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole y Luján, donde se desarrollará una de las principales celebraciones religiosas.

| Crédito: Focus Market a través de Cook Master - Grupo L

De acuerdo con el informe, el dispositivo involucrará a más de 19.000 policías, médicos, agentes de tránsito y personal de apoyo en CABA, mientras que en la provincia de Buenos Aires participarán otros 30.000 servidores. La magnitud del despliegue requerirá una estructura de alimentación capaz de abastecer a miles de trabajadores durante jornadas prolongadas.

El delivery religioso más grande: 100.000 comidas y 40 toneladas de alimentos

El relevamiento de Focus Market detalla que el servicio de alimentación estará compuesto por 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, distribuidos durante ocho días entre los trabajadores encargados de sostener el operativo. En total, se movilizarán 40 toneladas de alimentos para garantizar la cobertura de las distintas actividades previstas.

| Crédito: Focus Market a través de Cook Master - Grupo L

La mayor concentración del servicio estará en Luján, donde se distribuirán 73.000 comidas, debido al despliegue necesario para la celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En tanto, otras 15.000 raciones se destinarán a la Ciudad de Buenos Aires y 12.000 al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole.

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Según el informe, la demanda de alimentos aumentará progresivamente con el desarrollo de la agenda papal y alcanzará sus niveles más elevados durante el martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Esta distribución responde a la concentración de personal operativo en las principales actividades de la visita.

| Crédito: Focus Market

Según Damián Di Pace, director de Focus Market, "garantizar servicios de alimentación adecuados para quienes sostienen el operativo no es un detalle menor ni un costo 'blando'. Desde una perspectiva económica, es un factor crítico de productividad del capital humano, de gestión de riesgos y de eficiencia operativa", explicó.

El costo logístico detrás de la visita del Papa a la Argentina

La estructura de alimentación acompañará un operativo que, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, contará con 16.680 efectivos del Sistema Integrado de Seguridad, incluidos más de 15.000 destinados a tareas de seguridad y patrullaje. También participarán cadetes, agentes de prevención, personal de tránsito, bomberos, Defensa Civil y equipos de emergencias médicas.

Papa León XIV Cottolengo Don Orione

En territorio bonaerense, el dispositivo sanitario incluirá más de 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia y cuatro hospitales de campaña. A esto se sumarán dos helicópteros sanitarios, 85 postas de cuidado y 51 puestos sanitarios, según los datos recopilados por la consultora.

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Di Pace sostuvo que el gasto destinado a las comidas representa una proporción reducida del presupuesto total del operativo, aunque resulta fundamental para su funcionamiento. "En eventos de esta magnitud, tratar la alimentación del personal como un ítem residual es un error de gestión. Tratarla como parte integral de la planificación logística y de la gestión de riesgos es lo que maximiza el retorno de todo el dispositivo desplegado", señaló.

Por último, el informe no precisa el monto total que demandará el servicio de catering, pero dimensiona su alcance a través de las 100.000 raciones previstas para la visita papal.

GZ / lr