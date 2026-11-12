El precio internacional del petróleo bajó 20%: por qué no se hace sentir en los surtidores de nafta y gasoil

El precio internacional del petróleo cayó más de 20% en las últimas semanas y genera menos estrés para las petroleras en Argentina, que no habían trasladado a los surtidores de nafta y gasoil el gran incremento que se produjo por el conflicto en Medio Oriente.

A principios de año, el precio del barril Brent se encontraba en la zona de los US$ 60 dólares. Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero pasado, el precio comenzó a dispararse hasta llegar al máximo de US$ 120 dólares en julio. Con vaivenes, en octubre llegó a US$ 117,58 en octubre. Este jueves 12 de noviembre cotizó a US$ 95, en respuesta a menor tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán.

A ello se sumaron los reportes de JP Morgan sobre un superávit global de crudo y mayor producción en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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Las subas de precios internacionales no se replicaron en toda su medida a los surtidores de nafta y gasoil argentinos, como sí ocurrió en los Estados Unidos, por ejemplo. El titular de la Consultora Paspartú, Juan José Carbajales, explicó a PERFIL que “desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, la suba del valor del Brent no se trasladó enteramente a los precios en surtidor debido a un acuerdo informal entre productores y refinadores, liderado por YPF".

“Se trata de un ‘amortiguador’, una especie de cuenta corriente donde el precio no sube de manera brusca y sostenida siguiendo los valores internacionales, pero luego tampoco bajan automáticamente si se reduce el índice Brent”, señaló Carbajales. Por ello no se espera en el corto plazo un reflejo directo de la nueva situación del valor del petróleo.

Desde febrero de “El Brent subió un 61% pero el traslado en Argentina fue de un 16%, aunque varió por compañía. Asimismo, el Gobierno postergó la actualización del impuesto a los combustibles (ICL-IDC)”, añadió.

El impacto en las exportaciones

En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de crudo se expandieron interanualmente en US$ 2.864 millones, debido tanto al aumento de las cantidades exportadas, así como de los precios internacionales, que se expandieron en un 20%.

“El aumento en el valor exportado se explica en un 56% por el incremento en las cantidades, en tanto que los precios explican el 44% restante”, indicó EyE.

El economista Fernando Marull proyectó que con un precio del petróleo a US$ 90, se dejarían de obtener alrededor de US$ 4.000 millones por exportaciones.

Desde Cohen señalan que la baja del petróleo es la mejor noticia para la inflación en meses: abarata los combustibles y el transporte y, con rezago, modera las expectativas. “El petróleo no evita la suba de diciembre, pero cambia la discusión: de cuántos ajustes hacen falta a si el de diciembre será el último. Si la desinflación energética se confirma en los datos de octubre y noviembre, el sesgo restrictivo debería perder fuerza en el primer trimestre de 2027 y abrir espacio para una baja de las tasas largas”.

Con respecto a la Argentina, el impacto llega por tres canales. El primero es favorable, ya que “una tasa base menor reduce el costo de refinanciar los vencimientos de 2027. El segundo es mixto: la Argentina es hoy exportadora neta de energía, por lo que un Brent más bajo resta dólares a la balanza comercial y castiga a las empresas del sector". En ese sentido, el ADR de YPF en Wall Street cayó más de 20% en el último mes.

LM