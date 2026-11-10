El riesgo país sigue en baja y perforó los 860 puntos

El riesgo país argentino profundizó su descenso este martes 10 de noviembre y cayó hasta los 860 puntos básicos, con una baja del 1,5% respecto del cierre anterior. El indicador que elabora JP Morgan encadenó así una segunda jornada consecutiva de recuperación, después de haber alcanzado los 939 puntos el viernes pasado, su nivel más elevado de las últimas semanas.

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La mejora representa un recorte de 79 puntos básicos en apenas dos ruedas, aunque todavía no alcanza para compensar el deterioro acumulado durante noviembre. El indicador había cerrado octubre en 787 unidades y, pese al alivio reciente, permanece 73 puntos por encima de ese nivel. La evolución refleja que los inversores comenzaron a reducir la prima de riesgo exigida a la deuda argentina, aunque las dudas sobre el financiamiento y los próximos vencimientos continúan presentes.

El movimiento se produce en medio de un escenario internacional más favorable para los activos de riesgo, impulsado por la fuerte caída del petróleo y las expectativas de una menor escalada militar en Oriente Medio. Sin embargo, la recuperación del riesgo país contrasta con el comportamiento de los bonos argentinos en dólares y los ADR que cotizan en Wall Street, donde predominan los números negativos durante las primeras operaciones de la jornada.

Riesgo país: de 939 a 860 puntos en dos ruedas

El retroceso del indicador comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando el riesgo país registró una caída del 7,03%, equivalente a 66 puntos básicos, y terminó la jornada en 873 unidades.

La recuperación se produjo en una rueda particular, ya que los mercados financieros locales permanecieron cerrados por el feriado nacional, mientras que los bonos soberanos y las acciones argentinas continuaron negociándose en el exterior.

Durante esa jornada, los títulos públicos argentinos en dólares acompañaron el repunte internacional y los bonos Globales bajo legislación extranjera registraron avances promedio cercanos al 1,8%. Esa mejora permitió que el riesgo país perforara nuevamente el umbral de los 900 puntos.

Este martes, la tendencia descendente continuó. El indicador abrió en 873 puntos y fue retrocediendo hasta alcanzar los 860 puntos básicos, con una caída intradiaria de aproximadamente el 1,5%.

Sin embargo, el recorrido de las últimas semanas sigue mostrando un deterioro significativo. El indicador había comenzado noviembre en 805 puntos, superó los 830 el martes 3 y llegó a los 925 el jueves 5, antes de alcanzar los 939 puntos al cierre de la semana pasada.

La baja actual representa, por lo tanto, un alivio frente a la fuerte presión que sufrieron los bonos argentinos durante las primeras jornadas del mes, pero todavía no marca un regreso a los niveles de riesgo de fines de octubre.

Movimiento en Wall Street

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares extendieron su buen comienzo de semana, con el GD46D cotizando 1,5% al alza. En el segmento de renta variable, los principales índices de Wall Street caen entre 0,6% y 1,2%. En ese marco, los ADRs arrojaron mayoría de "rojos", destacándose los de YPF (-2,5%), Loma Negra (-2,5%) y Pampa Energía (-1,9%).

El lunes los papeles habían trepado hasta 4%, impulsados por un buen clima internacional. Las buenas señales en torno a la guerra en Medio Oriente y el repunte de los valores tecnológicos le dieron ánimo a los inversores. Sin embargo, una inflación mayor a la esperada en EEUU amortiguó el optimismo.

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Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street no pueden sostener las fuertes ganancias del lunes y los rendimientos de los bonos en EEUU se disparan, luego de un dato de inflación mayor al esperado por los analistas. La dinámica de los precios contrarresta el optimismo que el mercado tenía por las buenas señales en torno a la guerra en Medio Oriente.

El Nasdaq lidera las caídas en Nueva York, con un "rojo" del 1,1%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 retroceden 0,7% y 0,8%, respectivamente. Los tres referenciales venían de escalar más de 2% el lunes.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% en octubre, cuando el mercado aguardaba un 0,3%. Asimismo, el IPC subyacente, que excluye los componentes más volátiles, trepó 0,3%, contra una expectativa del 0,2%.

El MSCI Asia Pacific index subió alrededor de un 2%, con el KOSPI de Corea del Sur avanzando un 4,3% hasta los 5.235,14 puntos y el Nikkei 225 de Japón ganando un 2,8% hasta los 60.398 puntos. El Taiex de Taiwán se disparó hasta un 6,4%, mientras que el TOPIX avanzó un 2,2%.

Con la misma tónica, en Europa el índice de referencia europeo STOXX 600 abrió al alza este martes ‌y seguía cerca ‌de su máximo histórico. El crudo Brent cae 2%, hasta los US$ 90,74 el barril.

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