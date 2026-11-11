El RIGI ya tiene aprobados US$ 76.000 millones: cuánto tiempo tardarán en desembolsarse las inversiones por completo

La aprobación de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se acelera y ya son 27 las iniciativas que recibieron el visto bueno del Gobierno. El monto total los compromisos de inversión que las empresas presentaron asciende a US$ US$ 76.173 millones, con un fuerte desembolso previsto en los primeros años, pero se espera que el último dólar del esquema termine de liquidarse en 2056.

"La composición sectorial de las inversiones en el marco del RIGI muestra un claro predominio de las industrias de petróleo, gas y minería. Entre los proyectos ya aprobados, la categoría petróleo y gas reúne inversiones por US$ 46.158 millones, mientras que la minería concentra US$ 27.624 millones. En conjunto, ambos sectores explican cerca del 97% del monto total aprobado bajo el régimen", señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El Régimen tiene un plazo de 30 años, por eso, con los proyectos aprobados hasta este año, algunos terminarían de concretarse en 2056. El plazo para adherirse finaliza a mediados de 2027.

El volumen de capital comprometido se incrementará año a año, pero tendrá un pico en 2028, debido a que las empresas tienen una oblogación de desembolsar un monto estimado en los primeros años. De acuerdo los plazos de ejecución de algunas iniciativas, los montos por año se desagregan de la siguiente manera: US$ 7.663 millones (2026), US$ 7.930 millones (2027), US$ 9.008 millones (2028) , US$ 7.171 millones (2029), US$ 6.212 millones (2030), US$ 4.354 millones (2031), US$ 2.700 millones (2032), US$ 2.102 millones (2033), US$ 2.151 millones (2034), US$ 2.023 millones (2035).

RIGI grafico | Crédito: Bolsa de comercio de Rosario

A su vez, hay 23 iniciativas que permanecen en evaluación y esperan la aprobación del Gobierno. "De acuerdo con la información pública relevada, el sector del petróleo y gas reúne US$ 98.180 millones en iniciativas aplicadas, mientras que la minería suma otros US$ 19.109 millones, estos últimos representando el 16,2% de las inversiones en evaluación. Por otra parte, entre los proyectos aprobados, las categorías energía eléctrica, infraestructura, siderurgia y tecnología presentan montos menores, pero de impacto regional relevante", añadió el estudio de la BCR respecto a las iniciativas que encuentran en carpeta.

Impacto en empleo

En relación al impacto en el empleo del RIGI, los proyectos aprobados tendrán un impacto en torno a 133.076 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, según consigna el equipo económico. Mientras que las propuestas que están en carpeta crearían 125.637 empleos.

De esta manera, el impacto en el mercado laboral sería acotado y las iniciativas aprobadas generarían, en promedio, alrededor de dos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, por cada millón de dólares invertidos, según cálculos de la consultora Paspartú, que dirige Juan José Carbajales.

Está abierta la inscripción a la segunda Ronda RIGI, aunque el Gobierno aún no definió la sede



El estudio también remarcó las diferencias entre los distintos sectores. Las iniciativas vinculadas a la infraestructura presentan el mayor ratio de empleo por dólar invertido, cerca de 35 puestos por cada millón de dólares invertidos, siguió de la siderurgia con 13, tecnología con 5, minería 3, petróleo y gas apenas 1.

Otro dato es que en el caso de petróleo y gas, si bien concentran el 60,6% de las inversiones totales, tienen el 29% el empleo que se espera generar.

Importaciones

De los 27 proyectos aprobados ya hay 16 que realizaron importaciones. En octubre marcaron un nuevo récord mensual y ascendieron a US$ 142 millones, según estimó Federico Bernini, economista y miembro del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA). El guarismo acumula US$ 700 millones desde enero de 2025.

En el décimo mes del año, VMOS fue el de más importaciones con US$ 48,3 millones, Ingresó estructuras flotantes y artículos de grifería. Por su parte, Tecpetrol importó US$ 45 millones, principalmente aparatos para filtrar líquidos y gases y bombas compresoras. En tanto, el proyecto San Matías importó tubos soldados por US$ 23 millones.

RIGI grafico | Crédito: Ministerio de Economía

Sin embargo, el grueso de las importaciones en el acumulado histórico se concentra en un puñado de proyectos: encabeza VMOS, seguido por Rincón Mining y Generación Eléctrica Argentina Renovable (GEAR). Este último análisis se desprende de un informe elaborado por Santiago Capdevila, economista especializado en energía de la consultora Empiria.

Frente a este escenario, la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC) señaló en un informe que el 66,9% de las importaciones realizadas por el RIGI se encuentra "en observación permanente por su relación con la producción nacional de bienes de capital". "Es el indicador que mide cuánto de lo que compran los proyectos cae dentro del universo de productos que la industria argentina está en condiciones de abastecer", agregó.

Debido a ese marco, y sumado al reclamo del empresario local, se realizó el pasado 29 de octubre la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario, destinado a vincular a los grandes inversores con los proveedores nacionales

El Ministerio de Economía anunció este miércoles la apertura de inscripciones para la segunda Ronda de Negocios RIGI, que se realizará el 2 de diciembre, en lugar a designar, y estará enfocada en los sectores de hidrocarburos y energía. “La jornada reunirá a 60 empresas compradoras con proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país, y tendrá como objetivo promover la integración de grandes proyectos RIGI de inversión con la cadena de valor del petróleo y el gas”, señaló el comunicado de Economía.





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