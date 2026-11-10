El lado menos visible del RIGI: cuántos empleos se crean por cada millón de dólares invertido

Los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían generar casi dos puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido, entre empleos directos e indirectos. Así lo revela un informe de la consultora Paspartú, actualizado al 1° de noviembre de 2026, que contabiliza 27 proyectos aprobados por una inversión total prevista de u$s76.174 millones, con una generación potencial de 133.076 empleos.

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Sin embargo, el impacto laboral presenta importantes diferencias entre sectores, con la infraestructura y la siderurgia por encima del promedio, mientras que petróleo y gas muestran una menor intensidad de contratación.

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El relevamiento, titulado RIGI: Estado de situación. Proyectos aprobados / en evaluación, analiza la relación entre los montos comprometidos y los puestos de trabajo previstos en cada iniciativa. La estimación general equivale a 1,75 empleos por cada millón de dólares. Se trata de puestos proyectados por los proyectos aprobados y no de empleos que ya se hayan creado.

Los proyectos autorizados contemplan una inversión inicial de u$s17.702 millones durante sus primeros dos años, mientras que la inversión mínima en activos computables alcanza los u$s50.385 millones. Esta última representa el 66% de la inversión total anunciada y está sujeta a penalidades en caso de incumplimiento, a diferencia del 34% restante, cuya ejecución no cuenta con esa misma obligación.

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RIGI: cuántos empleos generará cada millón de dólares invertido

El informe identifica a la minería como el sector que más puestos de trabajo podría generar en términos absolutos, con 73.608 empleos directos e indirectos distribuidos entre 13 proyectos. Esa cifra representa el 55,3% del empleo total previsto, frente a una inversión de u$s27.624 millones, equivalente al 36,3% de los desembolsos anunciados para las iniciativas aprobadas.

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En segundo lugar, aparece petróleo y gas, con nueve proyectos que reúnen inversiones por u$s46.158 millones y una previsión de 39.194 puestos de trabajo. Aunque concentra el 60,6% del capital total, su participación en el empleo proyectado es del 29%, con una relación cercana a un trabajador por cada millón de dólares invertido.

Las diferencias se amplían al observar los sectores de menor volumen de inversión. Infraestructura lidera la generación de empleo por dólar invertido, con aproximadamente 35 puestos por cada millón, seguida por siderurgia, con 13; tecnología, con cinco; y minería, con tres. En tanto, energía y petróleo y gas presentan una relación cercana a un empleo por millón de dólares.

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Cuáles son los proyectos del RIGI que más puestos de trabajo prometen

Entre los proyectos aprobados, Vicuña, vinculado a la minería de cobre, oro y plata, encabeza la generación de empleo prevista, con 31.700 puestos directos e indirectos y una inversión total de u$s9.737 millones. Le sigue el proyecto de fertilizantes, dentro del sector de petróleo y gas, con 12.500 empleos y desembolsos estimados en u$s2.693 millones.

Otro de los casos destacados es la Terminal Multipropósito Timbúes, que contempla una inversión de u$s277 millones y una generación potencial de 9.700 puestos de trabajo. Según el informe, es el proyecto con mayor intensidad laboral entre los aprobados, con aproximadamente 35 empleos por cada millón de dólares invertido.

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También sobresalen Agua Rica, con 8.200 puestos previstos; Los Toldos, con 7.900; y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con 7.535. En contraste, proyectos como la licuefacción de gas natural (FLNG) y Bajo del Choique-La Invernada presentan una relación cercana a 0,1 empleos por millón de dólares, pese a sus elevados montos de inversión.

Las inversiones del RIGI podrían superar los u$s209.000 millones

El relevamiento de Paspartú también contabiliza 21 proyectos que permanecen en evaluación, con inversiones anunciadas por u$s133.221 millones. Si se suman a las iniciativas aprobadas, el universo del RIGI alcanza 48 proyectos por u$s209.394 millones, aunque la consultora aclara que no existe información pública detallada sobre todas las propuestas pendientes de autorización.

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Dentro de las iniciativas en evaluación, petróleo y gas concentra el 86% de las inversiones anunciadas, con u$s114.931 millones, mientras que minería reúne otros u$s17.684 millones. Neuquén representa el 62% de los montos proyectados en esta etapa, principalmente por las iniciativas vinculadas al desarrollo de hidrocarburos.

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La consultora también plantea interrogantes sobre el avance de las aprobaciones y la ejecución efectiva de los desembolsos. En ese escenario, la generación potencial de 133.076 empleos corresponde exclusivamente a los 27 proyectos ya aprobados, mientras que las inversiones todavía en evaluación podrían ampliar el alcance del régimen. No obstante, su impacto laboral dependerá tanto de la aprobación de nuevas iniciativas como de la concreción de los proyectos anunciados.

GZ