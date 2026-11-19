Vamos a poner toda la fuerza negociadora de la Argentina al servicio de quienes producen los alimentos que el mundo necesita”, aseguró el canciller Pablo Quirno ante empresarios del sector en el Argentina Food Summit, el congreso organizado por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) en el marco de la primera edición de Argentina Alimenta.

Bajo el lema “La industria que puede alimentar al mundo”, cientos de empresarios se reunieron por primera vez en La Rural para debatir cómo abrirse al mundo. La feria fue organizada por La Rural, Fira Barcelona, PromArgentina y COPAL, y reunió a más de 300 empresas y 45 compradores internacionales de 23 países. En un contexto de consumo en caída, con nueve meses consecutivos de baja, el sector parece apostar a la salida al exterior.

El entusiasmo exportador del sector alimenticio contrasta con el momento de alerta que atraviesa buena parte de la industria. Apenas un día antes, la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que el empleo fabril acumula 22 meses de caída y le propuso al Gobierno un Pacto Fiscal Federal para reducir impuestos como Ganancias, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque. Si bien la industria alimenticia aparece entre las ramas que mejor resisten, en parte gracias a su perfil exportador, comparte con el resto del entramado industrial los reclamos por la carga tributaria y el costo del financiamiento.

En materia de apertura comercial, Quirno buscó transmitir previsibilidad y mostrar avances en la estrategia de inserción internacional. “Al comenzar este Gobierno, nuestra red de acuerdos comerciales cubría economías que representaban alrededor del 10% del PBI mundial. En 34 meses concluimos entendimientos que permiten llevar esa cobertura a cerca del 30% del mapa”, afirmó. Y les habló directamente a los empresarios: “Mi compromiso con ustedes es ayudarlos a conquistar nuevos mercados y a mejorar las condiciones en las que compiten”.

Con la conducción de Rosendo Grobocopatel, el congreso buscó contagiar optimismo exportador ante un auditorio que no llegó a llenarse. Por el escenario pasaron, Ximena Díaz Alarcón (Youniversal), Paulina Campión (COPAL), Patricia Ortiz (Fincas Patagónicas), Ércole Felippa (Manfrey), Diego Sucalesca (PromArgentina), Patricia Giménez (ProMendoza), Mario Ravettino (IPCVA), Guillermo Rimoldi (Georgalos), Alejandro Bestani (INCA Alimentos) y Emanuel Fellay (Entrenuts). También contó con el cierre de Martin Rapallini, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).

“Le hace falta más exportadores”

“Durante mucho tiempo se habló del enorme potencial de la Argentina. Ese potencial existe. Hoy el desafío es otro. A la Argentina no le falta potencial. Le hace falta más exportadores”, planteó la presidenta de COPAL, Carla Martín Bonito, en la apertura del congreso. La dirigente celebró la decisión del Gobierno de acelerar la integración comercial, pero insistió en que la apertura tiene que ir de la mano de una mejora en la competitividad: “Los acuerdos abren puertas. Son las empresas las que tienen que poder atravesarlas”.

Para eso, marcó dos frentes, vinculados con el comunicado de la UIA. Por un lado, reglas tributarias, laborales y regulatorias “simples y previsibles”, con una presión fiscal que hoy, según dijo, ronda entre el 40% y el 50% del precio final de un producto. Por el otro, los costos de llegar al mercado en cuanto a infraestructura, logística y financiamiento.

En el cierre, el bloque de líderes empresarios llevó el debate al terreno de la gestión. Rimoldi sostuvo que el sector no puede esperar a que el consumo repunte. “Tenemos que ver qué ofertamos nosotros para ganar nuestra porción de mercado. El mercado está cambiando y estamos obligados a adaptarnos”, dijo. Bestani, por su parte, puso el foco en el crédito y describió el financiamiento para las pymes como “casi inaccesible”. También valoró el trabajo gremial de COPAL como “necesario para defender el origen de los productos”.

Un sector que genera dólares

Según el informe que presentó COPAL durante el congreso, elaborado en base a datos del INDEC, la industria de alimentos y bebidas reúne a 14.800 empresas, el 95% de ellas pymes, y en 2025 exportó USD 32.200 millones, el 37% de todo lo que vendió el país. Por cada dólar que importa, exporta nueve. Del limón del Noroeste a la fruta fina patagónica, sus productos llegan a más de 180 mercados. Paulina Campión, de COPAL, destacó además que la Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, limón y maní.

La mirada está puesta en Asia. Según Campión, India ya es el principal destino de las exportaciones del sector, con el 14% de las ventas. El informe de la entidad cita además proyecciones de la OCDE y la FAO, según las cuales India y el Sudeste Asiático explicarán el 39% del aumento del consumo mundial de alimentos hasta 2034.

El mercosur y la relación con Brasil

Quirno defendió la estrategia de apertura comercial del Gobierno y planteó la necesidad de acelerar las negociaciones con otros mercados. “No nos podemos dar el lujo de tardar 26 años en cerrar un acuerdo como el que cerramos Unión Europea-Mercosur. Ya hemos perdido demasiado tiempo”, sostuvo.

El acuerdo con la Unión Europea rige de manera provisoria desde el 1° de mayo y, según datos citados por el canciller, ya mostró resultados en algunos sectores vinculados con las economías regionales: entre mayo y agosto, las exportaciones del complejo apícola argentino a ese mercado fueron un 87% superiores al promedio del mismo período de los tres años anteriores, citó. En paralelo, el Gobierno busca flexibilizar las reglas del Mercosur para avanzar en nuevas negociaciones comerciales.