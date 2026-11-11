Licitación de deuda: el Tesoro colocó bonos por $8,87 billones y liberará $1,7 billones al mercado

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la primera licitación de noviembre, en la cual enfretaba vencimientos por $10,5 billones.

De acuerdo con la información que comunicó la Secretaría de Finanzas, el Tesoro adjudicó un total de $8,87 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $11,6 billones.

"Esto significa un rollover de 103,07% sobre los vencimientos del día de la fecha", indicó la secretaría que comanda Federico Furiase, aunque aclaró que el rollover se dio "sin incluir los vencimientos de los bonos TX26 y TX28".

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Si no hubieran retirado, el rollover habría sido menor al comunicado por el Gobierno, ubicándose en 84%.

Según Tomás Sisto Bourel, Research & Investment Analyst de Fortress Capital, el 103,07% informado por Finanzas surge de comparar los $8,87 billones adjudicados contra unos $8,6 billones de vencimientos asociados específicamente a esta licitación, dejando afuera los pagos de TX26 y TX28.

"Si se amplía la mirada e incorporan TX26 y TX28, los vencimientos totales rondan los $10,6 billones y el rollover baja a cerca del 84%. Si se consideran únicamente los vencimientos estimados en manos privadas, cercanos a $9,9 billones, queda alrededor del 90%", indicó Bourel.

Y añadió: "La diferencia es importante: bajo una mirada más amplia quedaron pesos sin refinanciar, liberando liquidez al sistema. Ese mayor nivel de pesos disponibles puede ayudar a descomprimir las tasas cortas en pesos, que venían operando en niveles elevados".

En el mismo sentido, Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital, sostuvo que “la licitación debería contribuir a mejorar la liquidez del mercado: el viernes se inyectarían unos $1,73 billones”.

Según Chodos, “el Tesoro volvió a concentrar el financiamiento en el tramo corto. La vida promedio de la deuda emitida fue de 4,5 meses, muy por debajo de los 10,3 meses de la licitación anterior y de los 17,6 meses registrados a mediados de octubre”.

Para Hernán Letcher, director del CEPA, "Lo que viene es más pesado: las próximas dos licitaciones concentran unos $66 billones en vencimientos".

"Además, la mayor demanda estacional de dinero de fin de año pondrá al gobierno en un trade off entre convalidar un menor refinanciamiento, que libera pesos, o convalidar tasas más altas. Todo esto mientras sigue sin resolver cómo financiar los vencimientos en dólares del Programa Financiero", agregó el economista..

Resultado de la licitación

LECAP/BONCAP

- 29/01/27 (S29E7): $2,15 billones 2,08% TEM, 28.08% TIREA.

- 30/06/27 (T30J7): $1,62 billones 2,23% TEM, 30,36% TIREA.

CER

- 30/06/28 (TZX28): $0,4 billones a 10,50% TIREA CER.

TAMAR:

- 30/04/27 (M30A7): $3,51 billones con un margen de 2,50% sobre TAMAR.

DL:

- 15/01/27 (D15E7): $1,18 billones a 4.77% TIREA.