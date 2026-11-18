El mercado cambiario argentino muestra este miércoles 18 de noviembre una nueva brecha de la distancia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras, en un escenario en el que el tipo de cambio regulado se mantiene relativamente estable mientras los dólares que operan a través del mercado de capitales registran nuevas subas. La diferencia se observa tanto en el dólar MEP como en el contado con liquidación (CCL), aunque es este último el que presenta el mayor desacople.

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Según las cotizaciones de la jornada, el dólar MEP avanza hasta los $1.605,87, con una suba del 0,3%, mientras el dólar oficial minorista se ubica en $1.580 y el mayorista opera a $1.552. Con estos valores, el MEP supera en $25,87 al oficial minorista, una brecha del 1,6%, que se amplía al 3,5% cuando la comparación se realiza con el dólar mayorista, referencia utilizada habitualmente para medir las diferencias cambiarias.

El movimiento es más pronunciado en el contado con liquidación, que cotiza a $1.711,50, con una suba diaria del 0,9%. Este valor se ubica un 10,3% por encima del mayorista y un 8,3% por encima del oficial minorista, una diferencia que comienza a concentrar la atención de los operadores.

La apertura de este miércoles encontró al dólar oficial del Banco Nación en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta. En tanto, el dólar blue se ofrecía a $1.605, el MEP a $1.600,51 y el CCL a $1.696,41, según las cotizaciones difundidas por Noticias Argentinas.

Por qué el dólar MEP y el CCL se alejan del oficial

Para Elena Alonso, economista y CEO de Emerald Capital, la principal señal del mercado no está tanto en el movimiento del dólar MEP como en el comportamiento del contado con liquidación.

“Lo que más se despega hoy es el dólar contado con liquidación, no el MEP. El MEP está casi al dólar Banco Nación, apenas un 2% arriba del mayorista. El contado con liquidación, en cambio, está un 8% arriba”, explicó, sobre la base de las cotizaciones que analizaba al momento de formular su evaluación.

La economista señaló que la diferencia responde a la naturaleza de cada mercado. Mientras el dólar oficial se mueve dentro del esquema de bandas cambiarias, las cotizaciones financieras surgen de operaciones de compra y venta de títulos públicos y otros activos negociables.

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“El oficial es un precio como administrativo, se mueve dentro de las bandas”, planteó Alonso, quien vinculó su estabilidad con el ingreso de divisas provenientes de la energía, la próxima cosecha y las intervenciones del Banco Central.

En cambio, explicó que el MEP y el CCL son precios libres que reflejan las expectativas de particulares, empresas e inversores.

“El MEP no se puede alejar mucho porque, si se encarece, la gente va directo al banco a comprar el oficial. El contado con liquidación ahí tiene más margen porque es el dólar que usan las empresas y los inversores para sacar plata del país”, sostuvo.

En ese sentido, la ampliación de las brechas constituye una señal de que los participantes del mercado están dispuestos a pagar más por determinadas alternativas de dolarización.

El riesgo país y las elecciones de 2027 empiezan a pesar sobre el dólar

Alonso también relacionó el comportamiento de las cotizaciones financieras con la incertidumbre que persiste en los mercados de deuda y acciones argentinas.

“¿Qué marca este comportamiento? Que hay cautela. Porque el riesgo país llegó a pasar los 900 puntos a principio de mes, los bonos, las acciones, están baratos, y el mercado empieza a cubrirse de cara a las elecciones del año que viene”, advirtió.

La economista señaló que otro factor que explica el movimiento es la evolución del tipo de cambio oficial frente a la inflación acumulada.

Según su análisis, el dólar regulado aumentó algo más del 6% durante el año, muy por debajo de la variación de los precios internos, lo que alimenta las expectativas de una eventual corrección cambiaria.

“Cuando la brecha se abre, lo que hace el mercado es estar diciendo: no estoy tan seguro de que este precio dure”, resumió.

Sin embargo, evitó interpretar el movimiento como una señal de crisis inminente.

“Es una señal para mirar, no lo veo como una alarma, porque estamos muy lejos de los años del cepo o cuando la brecha superaba un 100%”, aclaró.

El dólar oficial como ancla de la inflación: las tensiones que advierte el mercado

Desde otra perspectiva, Sebastián González, analista de BDI, consideró que la ampliación de las brechas cambiarias expone las dificultades de sostener una estrategia de desinflación apoyada en la estabilidad del dólar oficial.

“El mercado cambiario opera con un marcado desacople, donde la divergencia entre los dólares financieros y el tipo de cambio oficial refleja los límites de la actual estrategia macroeconómica”, señaló.

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El especialista tomó como referencia el cierre del martes, cuando el dólar mayorista se mantuvo en $1.552, mientras el MEP alcanzó los $1.600,51.

Según González, esta estabilidad del oficial, con un ritmo de depreciación de apenas 0,55% mensual, genera presiones sobre el tipo de cambio real y sobre la competitividad de los sectores que producen bienes comercializables internacionalmente.

“Esta inmovilidad del oficial, con un ritmo de depreciación de apenas 0,55% mensual, ha hundido el tipo de cambio real multilateral a mínimos históricos, trasladando toda la presión de cobertura hacia los dólares libres”, advirtió.

En su análisis, la persistencia de una inflación que el mercado proyecta en torno al 1,7% mensual presenta un desafío para la política cambiaria.

“Hacia adelante, en un escenario donde las proyecciones inflacionarias del mercado se estacionan en un piso inercial cercano al 1,7% mensual, la compresión cambiaria genera tensiones sobre la competitividad que ya se comienzan a advertir”, sostuvo.

El analista consideró que, bajo estas condiciones, las brechas difícilmente puedan comprimirse de manera sostenida sin modificaciones más profundas en la política económica.

Qué puede pasar con el dólar en las próximas semanas

La evolución de las cotizaciones financieras vuelve a colocar el foco sobre la sostenibilidad de la estrategia cambiaria del Gobierno.

Mientras el Banco Central mantiene vigente el régimen de bandas, el mercado observa la relación entre el ritmo de ajuste del dólar oficial y la inflación, el ingreso de divisas de los sectores exportadores, la acumulación de reservas y las necesidades de cobertura de los inversores.

Por ahora, la diferencia entre el MEP y el oficial sigue siendo acotada respecto de otros períodos de tensión cambiaria. Sin embargo, el CCL ya supera los $1.700 y se ubica más de 10% por encima del mayorista, una distancia que refleja una mayor demanda de cobertura a través de instrumentos que permiten transferir fondos al exterior.

La incógnita es si esta divergencia se mantendrá como un movimiento acotado o si comenzará a exigir una respuesta del Gobierno para evitar que las expectativas de devaluación terminen afectando el proceso de desinflación.

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