El exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó una dura advertencia sobre el rumbo del programa económico de Javier Milei y sostuvo que, si el Gobierno no modifica su política monetaria y cambiaria, corre el riesgo de enfrentar una crisis antes de las elecciones presidenciales de 2027. El economista cuestionó la persistencia de los controles cambiarios, alertó sobre el atraso del dólar y aseguró que la Argentina todavía no consiguió reconstruir una moneda confiable.

"Hay riesgo, si no toman las medidas adecuadas pronto, de que antes de las elecciones se le destartale todo", advirtió Cavallo durante una exposición en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde participó del seminario La historia económica y sus protagonistas.

El exfuncionario de Carlos Menem y Fernando de la Rúa fue particularmente crítico de la estrategia oficial para contener la inflación. A su entender, el Gobierno está privilegiando la estabilidad cambiaria sin resolver los problemas estructurales que impiden recuperar el crédito, la inversión y la actividad económica.

"Me parece que es equivocado lo que están haciendo en materia monetaria, cambiaria y financiera. Y es la causa por la que se acentúan los costos recesivos del plan de estabilización", afirmó.

El ex-ministro participó en una exposición, realizada el martes 17 de noviembre y moderada por el profesor Federico Poli, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en el marco del seminario “La historia de la económica y sus protagonistas”

Cavallo cuestionó el atraso cambiario: "Hoy no tenemos una moneda confiable"

Uno de los principales cuestionamientos del exministro apuntó al funcionamiento del mercado cambiario y a la decisión del Gobierno de mantener restricciones para determinadas operaciones.

"Se necesita una moneda en la que la gente confíe. Hoy no tenemos moneda confiable porque tenemos controles de cambio", sostuvo.

Cavallo también rechazó el argumento oficial de que el peso no está sobrevaluado y, por lo tanto, no sería necesaria una corrección cambiaria.

Dólar

Según explicó, el problema no consiste simplemente en determinar si el dólar está caro o barato, sino en que el tipo de cambio actual no surge de un mercado plenamente libre, por lo que no necesariamente refleja un equilibrio compatible con el crecimiento económico.

"El argumento actual del Gobierno, en el sentido de que la moneda no está sobrevaluada y que no tiene sentido pensar en una devaluación para encaminar la situación económica, es equivocado", señaló.

En ese sentido, advirtió que prolongar el atraso cambiario bajo un esquema de controles puede agravar los desequilibrios y complicar una eventual salida.

"Cuanto más cerca estuviéramos de las elecciones de 2027, más dramática iba a ser la situación", planteó.

Las medidas que Cavallo le reclama a Milei: levantar el cepo, comprar reservas y reactivar el crédito

Frente a ese diagnóstico, Cavallo propuso un cambio de orientación en la política económica. Su principal recomendación fue eliminar completamente el cepo cambiario, no solamente para las personas físicas, sino también para todas las operaciones vinculadas con la actividad productiva y comercial.

"Lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario en un sentido integral, no solo a las personas físicas sino para toda la actividad económica", sostuvo.

El economista planteó que los exportadores puedan disponer libremente de las divisas que generan y venderlas en un mercado de cambios sin restricciones.

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En ese escenario, consideró que el Banco Central debería intervenir principalmente como comprador de dólares para fortalecer las reservas internacionales, incluso si esas operaciones implican emitir pesos.

"Sin miedo a la emisión de pesos", reclamó Cavallo, quien argumentó que una mayor confianza en la moneda permitiría absorber esa liquidez y contribuiría a reconstruir los mecanismos de financiamiento de la economía.

A su juicio, la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de pesos son condiciones necesarias para reactivar los mercados de crédito interno y externo, dos canales fundamentales para impulsar la inversión.

La propuesta contrasta con el enfoque del Gobierno, que mantiene la reducción de la inflación como uno de sus principales objetivos y utiliza la política monetaria y cambiaria como herramientas centrales de estabilización.

La advertencia sobre la recesión y las elecciones de 2027

Para Cavallo, el principal riesgo de la estrategia oficial es que la búsqueda de estabilidad nominal termine profundizando el estancamiento económico.

El exministro insistió en que un programa de estabilización no puede limitarse a reducir la inflación si, al mismo tiempo, no genera las condiciones necesarias para recuperar el crecimiento.

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"Cuando uno concibe un plan de estabilización, tiene que perseguir no solo la baja de la inflación, tiene que bajar la inflación y que pueda perpetuarse en el tiempo, y debe encontrar que la economía se reactive, que haya inversión", explicó.

Su advertencia adquiere una dimensión política por el calendario electoral. Según su análisis, mantener las actuales restricciones cambiarias y prolongar el atraso del dólar podría incrementar las dificultades económicas a medida que se acerquen las elecciones de 2027.

Qué dijo Cavallo sobre la convertibilidad y por qué defendió las privatizaciones

Durante la conferencia, también repasó su experiencia como ministro de Economía durante la década de 1990.

Aunque su nombre quedó asociado al régimen que estableció la paridad de un peso por dólar, aseguró que la convertibilidad no fue la medida más importante de su gestión.

Según su interpretación, resultaron más relevantes la reducción del gasto público y la eliminación del déficit fiscal, objetivos que vinculó con las privatizaciones de empresas estatales.

"Lo que trajo la convertibilidad fue estabilidad para poder aplicar medidas más de fondo, como fueron las privatizaciones", explicó.

También recordó que la convertibilidad implica que una moneda pueda intercambiarse libremente por otra y sostuvo que esa condición no se cumple actualmente en la Argentina.

"Hoy no tenemos convertibilidad en la Argentina porque no tenemos una moneda convertible", sentenció.

Por último, cuestionó la pesificación implementada tras el colapso del régimen de convertibilidad, a la que calificó como "un crimen económico", por considerar que produjo una transferencia de riqueza desde los ahorristas con activos en dólares hacia los deudores en esa moneda y los sectores exportadores.

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