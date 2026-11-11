Naturgy distribuyó dividendos anticipados por $35.900 millones mientras adeuda $45.000 millones a Enarsa

Naturgy BAN aprobó un nuevo reparto de dividendos por $35.900 millones, equivalente a unos US$ 23,2 millones, mientras mantiene una deuda de aproximadamente $45.000 millones con Energía Argentina (Enarsa) por facturas de gas vencidas e impagas. La decisión vuelve a poner bajo la lupa la política de distribución de utilidades de las empresas del sector energético en medio de los compromisos pendientes con la compañía estatal.

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El anticipo fue aprobado el martes 10 de noviembre por el directorio de la distribuidora, por mayoría de los votos computables, y comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) como hecho relevante. El monto se distribuirá entre los accionistas en función de su participación en el capital de la sociedad.

"El Directorio de la Sociedad resolvió aprobar por mayoría de votos computables la distribución de dividendos anticipados en efectivo a los accionistas, de acuerdo con sus respectivas participaciones, por un monto total de $35.900.000.000 sobre la base de los estados financieros intermedios condensados por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2026, con dictámenes del Auditor Externo y del órgano de fiscalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, las Normas de la CNV, y el reglamento de listado de BYMA", mencionan en un comunicado dirigido a la CNV al que tuvo acceso PERFIL.

Se trata de un dividendo anticipado, es decir, un adelanto de las ganancias del ejercicio antes del cierre del balance anual. El reparto se sustenta en los estados financieros intermedios correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, con cierre al 30 de septiembre, y deberá ser ratificado por la asamblea que considere los resultados del ejercicio.

La decisión se conoció mientras la compañía acumula obligaciones pendientes con Enarsa debido a facturas vencidas por unos $45.000 millones correspondientes al gas comprado a la estatal desde febrero de 2024, según registros a lo que tuvo acceso El Post Energético.

Gas Naturgy Ban | Crédito: CeDoc

Naturgy ya aprobó dividendos por más de $206.000 millones en 2026

El nuevo desembolso se suma a otras tres decisiones de distribución de utilidades que la compañía tomó durante este año. En total, Naturgy BAN aprobó dividendos en efectivo por aproximadamente $206.272 millones, de acuerdo con las presentaciones realizadas ante la CNV.

En abril, la asamblea de accionistas aprobó un reparto por $41.587 millones. Posteriormente, el directorio dispuso distribuir $80.000 millones en junio y otros $48.784 millones en agosto, provenientes de la reserva para futuros dividendos. A ese historial se agregó ahora el anticipo de $35.900 millones.

El volumen de las distribuciones aprobadas durante 2026 supera la ganancia neta de $117.951 millones que la empresa registró entre enero y septiembre. Sin embargo, la comparación requiere una aclaración: la mayor parte de los dividendos distribuidos durante este año provino de utilidades acumuladas y reservas constituidas con resultados anteriores, principalmente de 2025. El único anticipo imputado a las ganancias del ejercicio actual es el aprobado en noviembre.

Además, el último balance refleja un retroceso en la rentabilidad de la distribuidora. La ganancia neta de los primeros nueve meses cayó 41,9% en términos reales frente al mismo período del año pasado, medida en pesos de septiembre de 2026.

Las deudas de las distribuidoras con Enarsa

La situación de Naturgy no es un caso aislado dentro del sector. Otras distribuidoras también mantienen obligaciones pendientes con Enarsa mientras avanzan con sus respectivas políticas de distribución de utilidades.

Uno de los antecedentes es el de Ecogas, que aprobó un reparto de dividendos cercano a los $83.000 millones mientras acumulaba una deuda de aproximadamente $93.000 millones con la compañía estatal.

El contrapunto se produce luego de un fuerte proceso de recomposición tarifaria. De acuerdo con la consultora Estudios Energéticos, la factura promedio de gas aumentó 1.079% entre diciembre de 2023 y julio de 2026.

En el caso de Naturgy, la relación con Enarsa también estuvo atravesada por el negocio de importación de gas natural licuado (GNL). En abril, el Gobierno decidió mantener en manos de la estatal la importación del combustible, pese a que Naturgy había ganado la licitación con una oferta de US$ 4,50 por millón de BTU. Sin embargo, de cara al invierno, Enarsa terminó comprándole al grupo español un cargamento de GNL destinado a la regasificadora de Escobar.

FN