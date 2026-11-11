Está abierta la inscripción a la segunda Ronda RIGI, aunque el Gobierno aún no definió la sede

El Gobierno nacional brindó detalles para la inscripción a la segunda Ronda de Negocios RIGI, un encuentro que buscará conectar a más de 2.000 empresas proveedoras de todo el país con 60 grandes compañías compradoras de los sectores de petróleo, gas y energía. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, se realizará el próximo 2 de diciembre de 2026 y permitirá que las firmas nacionales presenten sus productos y servicios ante empresas vinculadas con grandes proyectos de inversión. El plazo para anotarse en las reuniones comerciales vencerá el 16 de noviembre. Lo que aún no definió el gobierno es el lugar en que se realizará. Si bien el ministro de Economía Luis Caputo había adelantado durante su discurso en el Día de la Industria en la UIA que se realizará en tierra bonaerense, en el último comunicado oficial de la Secretaría de Comercio todavía no se define la locación de la ronda.

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El encuentro dará continuidad a la primera Ronda de Negocios RIGI, realizada el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, que estuvo orientada a los sectores de minería, industria e infraestructura. Con esta segunda edición, el Gobierno busca ampliar la participación empresarial hacia actividades energéticas que concentran una parte importante de las inversiones previstas en el país.

Ronda de Negocios - Rigi en Rosario

Segunda Ronda de Negocios RIGI: cómo inscribirse y quiénes pueden participar

La inscripción comenzó el 6 de noviembre y contempla tres modalidades de participación. Las empresas nacionales que ofrecen bienes, servicios, tecnología u obras podrán registrarse como proveedoras, mientras que las compañías tractoras de petróleo, gas y energía deberán hacerlo como compradoras. En ambos casos, el plazo para completar el formulario finalizará el lunes 16 de noviembre, inclusive.

Durante la jornada, las empresas compradoras podrán presentar sus necesidades concretas de abastecimiento y contratación. Por su parte, los proveedores tendrán la posibilidad de mostrar sus capacidades productivas y establecer contactos comerciales mediante reuniones de negocios B2B previamente organizadas, con el propósito de generar oportunidades de incorporación a los grandes proyectos de inversión.

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También habrá una tercera categoría destinada a quienes deseen asistir a las charlas, paneles, espacios de networking y sectores institucionales de los organismos participantes. En este caso, la inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, aunque esta modalidad no habilitará la participación en las reuniones comerciales con las empresas compradoras.

La participación en la Ronda de Negocios RIGI será gratuita y los interesados podrán completar el formulario correspondiente en el sitio oficial de inscripción del Gobierno nacional. Según la información difundida por el Ministerio de Economía, los datos proporcionados por las empresas serán tratados de manera confidencial y utilizados exclusivamente para las finalidades del procedimiento.

El Gobierno busca integrar a las pymes a las inversiones del RIGI

El anuncio se produce mientras los sectores de hidrocarburos y energía reúnen 14 proyectos RIGI aprobados, de los cuales 11 corresponden a petróleo y gas, con inversiones por u$s49.000 millones, y otros tres están vinculados con energía, por u$s706 millones. Además, existen 13 iniciativas en evaluación que contemplan inversiones por u$s117.436 millones en hidrocarburos y u$s458 millones en energía.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, la producción petrolera alcanzó en septiembre de 2026 un récord de 973.700 barriles diarios, un crecimiento interanual del 15%, con Vaca Muerta explicando aproximadamente el 70% del total. En paralelo, el Gobierno estima que la balanza comercial energética cerrará el año con un superávit cercano a los u$s12.000 millones, mientras que las proyecciones privadas anticipan que podría alcanzar los u$s28.000 millones en 2030.

El crecimiento de la actividad también tiene impacto sobre el empleo y las empresas proveedoras. Según el comunicado oficial, el sector genera alrededor de 440.000 puestos de trabajo directos e indirectos y, por cada empleo directo, se crean otros cinco en actividades relacionadas. Las principales operadoras trabajan con casi 10.000 proveedores, de los cuales aproximadamente ocho de cada diez son pequeñas y medianas empresas.

Esta red productiva comprende actividades como la fabricación de bombas, motores y equipos, la industria metalmecánica, la provisión de acero y cemento, la construcción, el transporte, la logística y los servicios de perforación.

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La primera Ronda RIGI reunió a 1.800 empresas y generó 3.300 encuentros comerciales

La primera Ronda de Negocios del RIGI, realizada el 29 de octubre pasado en La Fluvial de Rosario, reunió a representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura con pequeñas y medianas empresas y proveedores de distintos puntos del país. La iniciativa buscó generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de las empresas nacionales en las inversiones de gran escala.

Llaryora en Rosario junto a Karina Milei

De acuerdo con los resultados difundidos por el Gobierno de Santa Fe, se concretaron 3.300 encuentros, distribuidos en 2.500 reuniones de negocios y 800 instancias de networking. La jornada convocó a 4.500 participantes de 1.800 empresas, de las cuales 500 eran santafesinas, lo que representó el 35% de participación provincial informado por los organizadores.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. También participaron diez gobernadores y representantes de distintos organismos, en una jornada orientada a vincular las grandes inversiones con el entramado productivo local.

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Durante el evento, los representantes de los proyectos estratégicos mantuvieron reuniones con proveedores de 16 rubros de la economía. Además, se organizaron 90 mesas de trabajo, 11 conferencias y 14 paneles de capacitación, mientras que 15 stands ofrecieron alternativas de financiamiento y asistencia técnica para las empresas participantes.

GZ/lr