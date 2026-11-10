Receta electrónica de PAMI: cómo funciona el sistema digital y qué medicamentos exigen copia impresa

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) destacó su condición de organismo pionero en la implementación de la receta electrónica para tratamientos ambulatorios dentro del sistema de salud. La herramienta busca simplificar el acceso a la cobertura de medicamentos de manera más ágil y segura, al tiempo que optimiza las gestiones médicas operativas. El esquema permite que los profesionales de la salud efectúen las prescripciones de forma eficiente y bajo normas de estricta confidencialidad.

Credencial PAMI: cuáles son los formatos válidos para hacer trámites y retirar medicamentos

A través de esta modalidad, el médico tratante genera la receta digital que se transmite y envía de manera automática a la base de datos centralizada. La prescripción queda habilitada inmediatamente para ser utilizada por el afiliado en cualquiera de las farmacias adheridas a la red de PAMI a lo largo de todo el país. Para la adquisición de los remedios ambulatorios habituales, el titular solo debe acudir al establecimiento farmacéutico provisto de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su credencial de la obra social.

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El paso a paso en el consultorio y las excepciones en formato papel

El procedimiento para acceder a los remedios requiere que la persona beneficiaria concurra a la consulta presencial con su médico de cabecera o especialista tratante. Durante la atención, el afiliado debe solicitarle al profesional la confección de la receta electrónica. Una vez generada la orden digital, el usuario puede visualizar el documento y hacer el seguimiento de la carga correspondiente ingresando a la aplicación y plataforma digital Mi PAMI.

Posteriormente, el beneficiario debe presentarse en la farmacia elegida portando su DNI y la credencial institucional. El profesional farmacéutico ingresa directamente al sistema informático para validar y despachar la receta digital, sin exigir que el afiliado exhiba una copia en soporte papel. Este mecanismo sin impresión aplica para la mayor parte del vademécum ambulatorio regular del organismo.

No obstante, el instituto estableció excepciones puntuales en las que se mantiene la obligatoriedad del soporte físico tradicional para el despacho de los remedios. En los casos de retiro de medicamentos oncológicos, tratamientos antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, el sistema requiere de forma excluyente la presentación de la receta impresa firmada de púnico puño por el médico prescriptor.

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