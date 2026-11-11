ANSES comenzó con el calendario de noviembre: quiénes cobran sus haberes este miércoles 11

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los calendarios de pago oficiales para noviembre de 2026. La planificación establece el esquema detallado de acreditaciones bancarias para los beneficiarios de todo el sistema previsional y de la seguridad social en el país.

Semana con feriados: quiénes cobran por ANSES entre el 11 y el 13 de noviembre

La distribución de los fondos para la jornada de este miércoles 11 de noviembre abarca a diferentes grupos de titulares, ordenados según el número de finalización del Documento Nacional de Identidad o mediante períodos unificados de cobro.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el monto correspondiente al haber mínimo fijado por la normativa previsional cobran según el siguiente esquema:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tienen la acreditación prevista para este día:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo perciben el monto del beneficio según el cronograma fijado por el organismo estatal:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen asignada la acreditación de haberes agrupada según el número de documento:

- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

Cuáles son los beneficiarios que más cobran por ANSES en noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Para las asignaciones por pagos extraordinarios de matrimonio, nacimiento y adopción, la entidad dispone de una ventana de cobro abierta que inicia en esta fecha:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 11 de noviembre)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares que corresponden a los titulares de Pensiones No Contributivas cuentan con disponibilidad para el cobro durante el período unificado:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 11 de noviembre)

GZ/lr