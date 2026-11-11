Tras la visita del Papa León XIV, los empresarios piden una mesa de diálogo y unidad

Cámaras empresariales resaltaron el llamado al diálogo por parte del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. En un comunicado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) desea expresó su “profunda satisfacción y manifestar su plena adhesión a su mensaje de paz, fraternidad y encuentro entre todos los argentinos”.

“En este histórico reencuentro, compartimos plenamente su constante exhortación al diálogo genuino, a la búsqueda de consensos y al fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica”.

“En este momento histórico, AEA convoca a todos los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano, transformándolo en un impulso renovado hacia la concordia, el respeto mutuo y la construcción de un desarrollo justo y sustentable para todos los ciudadanos”.

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Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab señaló que desde la entidad “compartimos y destacamos la importancia de fortalecer nuestra democracia mediante la escucha cotidiana, mediante la búsqueda de acuerdos duraderos y mediante el reconocimiento como compatriotas de quienes pensamos distinto. Queremos e impulsamos una Argentina más justa y solidaria, con instituciones que puedan representar a los diferentes actores sociales”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab.

En igual sentido, CAME señala la importancia del encuentro que tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina (UCA) con el mundo del trabajo, durante el cual el Santo Padre expresó la importancia de recordar siempre que la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas. A la vez, la entidad gremial empresaria manifestó “la preocupación compartida con el Pontífice por el desempleo, la precarización laboral y la necesidad de que economía que no se aleje del norte de la justicia social”.

Papa León XIV | Crédito: AFP

Convocatoria a mesas de diálogo

El Grupo de los Seis, conformado por la Sociedad Rural Argentina, UIA, Camarco, Cac, Adeba y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, afirmó que pedirá la convocatoria de una mesa de diálogo, ya que empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales “tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino. La Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar. Dialogar, comprendiendo que lejos de renunciar a las propias convicciones, se debe reconocer al otro y aceptar que nadie tiene todas las respuestas".

Por eso, cuando concluya la visita, el G6 propondrá convocar a una mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil, con el objetivo de “acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno. Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer. Esperamos que la visita de su Santidad inspire el encuentro, pero el acuerdo y la responsabilidad de cumplirlo son nuestros”.

En el mismo sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) también propone un espacio donde participen los representantes de la fuerza del trabajo, del capital inversor y de los diferentes estamentos del Estado, para un “encuentro generoso, inteligente y creativo para el diseño de políticas estratégicas”.





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