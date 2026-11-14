Caos aéreo en EE.UU.: una falla técnica paralizó todos los vuelos

El espacio aéreo estadounidense sufrió este viernes una parálisis casi total luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara la suspensión inédita de todos los vuelos de salida a nivel nacional. La drástica medida, atribuida a un problema generalizado de comunicaciones en los centros de control de tráfico aéreo, provocó demoras y cancelaciones en cerca de 7.000 vuelos, desatando escenas de incertidumbre y desconcierto en las principales terminales del país. Luego de algunas horas, el tráfico fue reabierto, pero persisten las dudas sobre sus causas.

Ante la magnitud del apagón operacional y los temores iniciales, el jefe de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, salió al paso para descartar, de momento, un atentado o sabotaje externo. “Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros; por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones”, declaró Mullin, aunque aclaró con cautela que los funcionarios federales “no descartan ninguna posibilidad en este momento” mientras avanzan las pericias técnicas.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó a través de un comunicado oficial y mensajes en redes sociales que la falla afectó simultáneamente a todos los Centros de Control de Tráfico de Rutas Aéreas (ARTCC) que dirigen el tránsito entre aeropuertos: “Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que las tengamos”.

Cerraron el tráfico aéreo en Estados Unidos. | Crédito: AFP

Desconcierto. En su aviso formal al sistema aéreo, la agencia reguladora invocó “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad” para frenar los despegues hasta nuevo aviso, aclarando que los vuelos internacionales entrantes serían gestionados caso por caso y que las aeronaves que ya se encontraban en el aire continuarían hacia sus destinos.

La prensa estadounidense reflejó la sorpresa incluso dentro de las propias cabinas de mando y torres de control. Según grabaciones de audio difundidas por el portal especializado ATC.com y recogidas por The Washington Post, un piloto en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth preguntó desconcertado por el motivo de la orden, a lo que el controlador respondió: “No conocemos la razón. Solo sabemos que es indefinida y en todo Estados Unidos”. Situaciones similares se vivieron en otros aeropuertos.

Pasajeros varados en EE.UU.. | Crédito: AFP

En tierra, el impacto fue inmediato. Poco antes de la orden nacional, los dos principales aeropuertos de Chicago, O’Hare y Midway, ya habían detenido sus operaciones por una falla de equipos. En Las Vegas, empleados de Southwest Airlines llegaron a advertir a los pasajeros en los mostradores de facturación que no habría despegues durante 24 horas, mientras que terminales como Salt Lake City, Reagan National y Dulles permanecieron abiertas asistiendo a viajeros varados.

Se trata sólo de la tercera paralización aérea a escala nacional en la historia moderna de EE.UU. Los únicos antecedentes comparables ocurrieron tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y en enero de 2023, cuando una falla informática en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas (NOTAM) dejó en tierra a todos los vuelos domésticos durante casi dos horas.

El colapso de este viernes adquiere además un fuerte trasfondo político: ocurrió exactamente un día después de que el propio secretario Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, enviaran una carta al Congreso solicitando fondos para modernizar el envejecido sistema de control de tráfico aéreo.