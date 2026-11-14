Caso Loan: un subcomisario habló del accidente

La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes, volvió a quedar bajo la hipótesis de un posible atropellamiento. En una nueva audiencia del juicio, el subcomisario de la Policía Federal Leandro Simón aseguró que un accidente fatal es, a su criterio, una de las explicaciones más probables de lo ocurrido con el niño.

Sin embargo, su declaración también dejó al descubierto una serie de elementos que los investigadores consideraron sospechosos: teléfonos que dejaron de registrar actividad, un papel con anotaciones de llamadas, posibles rastros de sangre y el hallazgo de uno de los botines del menor en un lugar donde, según el testigo, difícilmente podría haber sido encontrado “por casualidad”.

Simón tiene 25 años de experiencia en investigaciones de homicidios y llegó a la localidad correntina de 9 de Julio a fines de junio de 2024, pocos días después de la desaparición. Permaneció allí más de un mes y participó de rastrillajes, allanamientos y distintas pericias ordenadas por el Juzgado y la Fiscalía Federal de Goya.

Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el policía explicó que durante la investigación se evaluaron distintas posibilidades, entre ellas un secuestro, la trata de personas y un homicidio. Sin embargo, sostuvo que el comportamiento de algunos de los acusados los llevó a considerar otras explicaciones. “Yo creo que es lo más probable que haya ocurrido, un accidente fatal”, afirmó.

El subcomisario planteó dos escenarios: “Sabemos que en un caso de un homicidio culposo las penas son más bajas que en un hecho doloso y eso nos llevaba a pensar. Si fue un accidente, por qué nos llevó a todo esto (por el juicio). La única posibilidad que se nos ocurría eran dos: que la víctima estuviera con vida y no le haya brindado la asistencia médica que requería; o una vez consumado el accidente fatal, un allegado haya colaborado con el ocultamiento de cuerpo”, declaró.

Uno de los puntos centrales del testimonio estuvo relacionado con los movimientos de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, unos de los principales acusados en la causa.

Simón recordó que los investigadores analizaron los teléfonos de los imputados y detectaron faltantes de información que describió como un “cierto patrón de borrado”.

En particular, señaló que el celular de Pérez dejó de registrar señal en dos oportunidades durante el día de la desaparición, por períodos cercanos a una hora. Una de esas interrupciones coincidió con el momento en que el matrimonio habría salido del paraje El Algarrobal. “Se hizo una comparación con los días anteriores y se constató que no era un movimiento habitual de ese celular”, explicó.

También mencionó los mensajes que Pérez le envió al entonces comisario Walter Maciel, en los que solicitaba custodia policial y pedía dejar sus vehículos en la comisaría porque temía que alguien pudiera colocarles pruebas falsas.

Para Simón, el contenido de esas comunicaciones resultó llamativo. “En los mensajes que le manda al comisario Walter Maciel notamos que describía una coartada, un acto de defensa”, sostuvo.

Durante un allanamiento en la vivienda del matrimonio, los investigadores encontraron un papel roto en el que estaban anotadas las comunicaciones telefónicas realizadas después de la desaparición. “Es algo que nunca vi. Era como un backup de las llamadas”, recordó el subcomisario.