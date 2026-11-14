El Papa aseguró que está “superando” sus problemas de salud

Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (..) con la ayuda de Dios, estoy superando”, afirmó León XIV, durante su visita a Chiclayo, la ciudad de la que fue obispo y donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

Recién llegado y fiel al frenético andar de una agenda ajustada donde cada minuto cuenta, el Sumo Pontífice, celebró la Santa Misa en la explanada Pampas de Pimentel frente a una multitud que lo esperaba con banderas y la calidez de un pueblo que aún lo evoca como “el padre Roberto”.

Pasadas las 9 de la mañana del viernes, el avión que lo trasladaba desde Lima aterrizó en el aeropuerto de Chiclayo, capital de la región de Lambayeque, en el noroeste de Perú. Desde allí, a bordo de un automóvil y escoltado por una caravana de vehículos y motos, León XIV comenzó un recorrido por caminos desérticos que seguramente conoce de memoria. Bajo un sol abrasador, la temperatura alcanzó los 35 grados.

La jornada incluyó una visita a la Capilla San Óscar A. Romero, ubicada en el distrito de La Victoria y reconstruida con el apoyo de León XIV cuando era el obispo local.

Más tarde, mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes y otros religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Hacia el final de la tarde, compartió una comida con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo, a quienes había enviado un saludo el día de su asunción como sucesor de Pedro.

Su agenda continuará hoy con una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y un encuentro de oración en Chiclayo Mañana, León XIV visitará Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular, y luego viajará a Pucallpa para encontrarse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa. La última jornada será este lunes e incluirá una visita a un hogar de ancianos y una celebración eucarística en Lima, antes de la ceremonia de despedida y su regreso a Roma.