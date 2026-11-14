León XIV retomó en Perú su advertencia contra la división política y la polarización

El regreso de Robert Francis Prevost a Perú, ya investido como el papa León XIV, excedió desde el primer minuto el protocolo diplomático de una gira apostólica. Nacionalizado peruano en 2015 tras más de dos décadas de labor misionera y episcopal en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, el pontífice reclamó para sí el derecho afectivo y moral de hablarle a un país al que definió sin rodeos como “mi patria”.

Sin embargo, detrás de los recibimientos multitudinarios y el fervor popular, los primeros discursos de León XIV en la capital peruana trazaron un diagnóstico severo sobre la crisis institucional y social del país: la urgencia de desactivar una polarización crónica que corroe la convivencia democrática.

Los principales medios peruanos destacaron la precisión quirúrgica con la que el Santo Padre abordó las fracturas nacionales en sus primeras tres intervenciones clave en Lima. La primera estocada tuvo lugar la noche de su llegada en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, frente a la presidenta de derecha Keiko Fujimori.

Allí, León XIV vinculó la superación de las divisiones presentes con la resolución ética del pasado reciente: “Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”, advirtió, aunque inmediatamente aclaró que hay que dejar espacio “para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto”.

En un país que ha visto desfilar nueve mandatarios en una década y donde el legado del fujimorismo y las leyes de amnistía siguen partiendo aguas, el llamado a combinar “justicia y sensibilidad” funcionó como un recordatorio de que no hay reconciliación posible sobre la base del olvido ni del revanchismo.

El segundo tramo de esta ofensiva discursiva ocurrió durante la mañana del jueves 12 de noviembre en la Basílica Catedral de Lima. Durante el rezo de la Hora Media ante obispos, sacerdotes y consejos pastorales, el pontífice elevó el tono de su pedido. León XIV advirtió que Perú necesita “una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes en donde otros levantan muros”, y retomó la categoría franciscana de ser “artesanos de la paz”. Acto seguido, definió la pacificación interna como “una urgencia real, a la que se tiene que responder cultivando los valores del diálogo y la fraternidad, evitando cualquier polarización que sea causa de división”.

Poco después, en un encuentro privado con el episcopado peruano, insistió en que los obispos deben “educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, alertando que las polarizaciones terminan debilitando incluso la credibilidad del testimonio eclesial.

Hacia el mediodía, ya frente a la multitud congregada en los exteriores de la Catedral, sintetizó su programa cívico exhortando a promover una “paz desarmada y desarmante”, bajo la premisa de que la pacificación “inicia siempre aquí y ahora y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos”.

Ecos de Argentina. Lo pronunciado por León XIV en Lima no constituye un mensaje aislado ni diseñado exclusivamente para la coyuntura peruana, sino el segundo capítulo de una misma matriz doctrinal que el pontífice había ensayado apenas unos días antes en la Argentina, durante la escala previa de esta gira sudamericana. Ante cerca de mil empresarios, sindicalistas, trabajadores, referentes de movimientos populares y académicos en la UCA, Robert Prevost había diagnosticado el mal de la “grieta” con una terminología sorprendentemente simétrica.

Si en Buenos Aires el blanco de su crítica fue la “polarización dialéctica”, en Lima el concepto mutó hacia la denuncia de “cualquier polarización que sea causa de división” y la necesidad de una “paz desarmada y desarmante” frente a la fragmentación institucional.

En ambos escenarios, León XIV recurrió explícitamente al legado de su predecesor, el papa Francisco, para articular una misma tesis política en sentido amplio: las democracias sudamericanas no solo sufren por sus crisis económicas o institucionales, sino por una cultura de confrontación permanente que erosiona el tejido comunitario.