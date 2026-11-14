Tras la derrota de Trump, regresan las caravanas de migrantes a EE.UU.

El avance de nuevos contingentes de migrantes centroamericanos con destino a la frontera sur de Estados Unidos ha vuelto a activarse tras el revés sufrido por el Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre.

Las mafias dedicadas al tráfico de personas los engañan diciéndoles que el triunfo de la oposición demócrata, que recuperó el control del Congreso, permitirá cambiar las normas y habilitar el ingresar a territorio estadounidense.

El movimiento migratorio registra ya varios frentes activos en la región. Una primera caravana integrada por cerca de 1.000 personas ingresó el fin de semana a territorio mexicano y avanza por el estado sureño de Chiapas. Ya recorrió unos 30 kilómetros entre Tapachula y Mazatán.

Un segundo contingente de aproximadamente 100 migrantes fue interceptado y dispersado por las fuerzas de seguridad mexicanas poco después de cruzar desde Guatemala, operativo que dejó un saldo de 40 detenidos. Y se prevé que este domingo parta una nueva caravana desde Honduras rumbo al norte.

Advertencia de Washington y México. Ante este resurgimiento, el presidente Donald Trump reaccionó a través de su red social Truth Social, vinculando directamente el fenómeno con los resultados electorales: “Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato (Yo no estaba en las boletas) la invasión de nuestro país está ocurriendo otra vez”, escribió el mandatario.

En el mismo mensaje, advirtió que los migrantes “no serán aceptados” y amenazó con duplicar “inmediatamente” los aranceles a las importaciones provenientes de México —principal socio comercial de Estados Unidos y con quien negocia términos de su tratado de libre comercio— si el gobierno mexicano no frena los contingentes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sintió la presión de su par estadounidense y se vio obligada a descartar que el escenario electoral estadounidense implique una flexibilización en la frontera. También sostuvo que existen grupos (de traficantes) buscando desinformar a los viajeros. “Hay personas que engañan a migrantes y que les dicen que, por ejemplo, con el resultado de las elecciones de EE.UU. cambió la política migratoria, cosa que es falsa”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano informa a los integrantes de las caravanas sobre la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos. “Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a EE.UU. y que, si su objetivo es llegar a ese país, pues no lo van a poder lograr”, indicó.

La mandataria mexicana destacó que durante sus dos años de gestión han ingresado al país unas 10 caravanas, pero ninguna ha logrado alcanzar la frontera norte desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Las caravanas fueron un fenómeno habitual durante la primera administración de Trump y el posterior mandato del demócrata Joe Biden. Sin embargo, el cierre de la frontera sur fue uno de los ejes centrales del segundo gobierno de Trump, cuya administración asegura haber evitado la liberación interna de migrantes indocumentados a la espera de citas judiciales y afirma haber logrado la salida de cerca de tres millones de personas sin estatus legal.

Como medida adicional de disuasión, el Departamento de Estado informó el retiro de visados o del derecho a solicitarlos a más de 15 personas acusadas de organizar estas movilizaciones.