Con un rápido acceso por la Autovía Nacional 14, la ciudad de Concordia se encuentra a aproximadamente cinco horas de Buenos Aires, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar de unos días de descanso, naturaleza y nuevas experiencias. Este fin de semana largo la ciudad te espera con actividades para disfrutar, descubrir y vivir la ciudad de una manera diferente.

Viernes 20 de noviembre, a las 20 hs, se realizará el Recorrido Arquitectónico Nocturno, con salida desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini). A la misma hora, en el Castillo San Carlos, tendrá lugar una Observación Astronómica a cargo de Costa Ciencia.

El sábado 21, el Castillo San Carlos ofrecerá Arquitectura con Historia, con visitas guiadas a las 11 y a las 18 hs, una propuesta para conocer el patrimonio y descubrir relatos de uno de sus lugares más emblemáticos.

El domingo 22, a las 18 hs, habrá una función de Títeres en el Castillo San Carlos, mientras que a las 19 hs se realizará una Visita Literaria, invitando a recorrer el lugar a través de la literatura y sus historias.

Para el lunes 23, a las 17:45 hs, está previsto el Bus Tierra Mágica del Principito, con salida desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), una experiencia para conocer Concordia desde el universo de una de las obras literarias más queridas.

Las visitas guiadas al histórico Naranjal de Pereda se realizan los lunes y martes de 7 a 13 hs, de miércoles a viernes de 7 a 18 hs y sábados y domingos de 16 a 20 hs. El Castillo San Carlos abre todos los días, de 9 a 19 hs.

Además, del 4 al 6 de diciembre, se celebrará la 48ª Fiesta Nacional de la Citricultura en el Parque Central Viñedos Moulins, con Expo Citrus, jornadas técnicas, espectáculos musicales, gastronomía y propuestas para toda la familia. Un encuentro que pone en valor una actividad fundamental para la economía y la identidad regional, con entrada libre y gratuita.

Historias, paisajes y sabores que dejan huella

Concordia tiene rincones donde la historia y la naturaleza construyen postales únicas. Uno de ellos es el Parque San Carlos, que entre sus senderos se encuentra el Castillo San Carlos, protagonista de una historia que lo vincula con Antoine de Saint-Exupéry y su paso por la ciudad, una experiencia relacionada a su obra El Principito. Hoy, sus instalaciones pueden conocerse mediante visitas guiadas diarias o a través del recorrido del Bus Turístico «Tierra Mágica del Principito», que permite descubrir los relatos y encantos de este lugar.

A pocos metros, el Naranjal de Pereda invita a conocer otro capítulo de la historia de Concordia. A través de visitas guiadas, es posible recorrer sus antiguas construcciones, descubrir los orígenes de la citricultura y conocer cómo esta actividad marcó el crecimiento de la ciudad y la región.

Los paisajes también invitan a descubrir los sabores locales. En los viñedos y bodegas los visitantes pueden recorrer los establecimientos, conocer los procesos de elaboración y disfrutar de degustaciones. Variedades como Tannat, Marselan y Merlot forman parte de una producción vitivinícola que recupera la tradición enoturística entrerriana.

Experiencias para descubrir el entorno del lago Salto Grande

El entorno del lago Salto Grande ofrece múltiples alternativas para disfrutar de la naturaleza y acercarse a los atractivos de la región. El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande invita, a través de visitas guiadas, a recorrer una de las obras binacionales más importantes, interiorizarse sobre su funcionamiento y comprender su aporte a la generación de energía para Argentina y Uruguay.

Es escenario ideal para las actividades náuticas y recreativas, como paseos en Catamarán, actividades en kayak y bicicletas acuáticas y. También ofrecen excelentes condiciones para la pesca deportiva con devolución, una actividad que se realiza con el acompañamiento de guías especializados.

Para quienes prefieren los paisajes rurales, las estancias proponen días de campo, cabalgatas y avistaje de aves, alternativas para disfrutar de la tranquilidad y la riqueza natural de la región.

Una pausa entre aguas termales y paisajes naturales

Las aguas termales del Acuífero Guaraní son uno de los grandes atractivos de Concordia y ofrecen distintas alternativas para disfrutar de una jornada diferente. Entre piscinas, naturaleza y actividades recreativas, sus complejos invitan a compartir momentos de descanso y diversión.

Termas Concordia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, hidromasajes y espacios pensados para el relax. En Termas del Ayuí, el entorno natural se combina con piscinas termales, cascadas de piedra y amplios espacios verdes. Además, propuestas como canopy y arborismo suman aventura y permiten disfrutar del complejo desde otra perspectiva.

Cultura, arquitectura y patrimonio para descubrir

La historia también se descubre a través de la arquitectura, los museos y los espacios culturales. Integrante de la Ruta Argentina del Art Nouveau, la ciudad conserva edificios emblemáticos y propuestas que permiten acercarse a su pasado y conocer sus expresiones artísticas.

El Palacio Regional Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo de Artes Visuales, Costa Ciencia y el Museo y Centro Cultural Salto Grande forman parte de este recorrido. Cada espacio ofrece una experiencia diferente, con muestras, objetos y relatos vinculados al patrimonio, el arte, la ciencia y la historia local y regional.

La frescura de la tierra del litoral

Los productos regionales también son protagonistas de la experiencia gastronómica. Los cítricos, el pescado de río, la miel, la nuez pecán, los arándanos y la pitaya - o fruta del dragón - se destacan entre los sabores y las producciones de la zona. En restaurantes, ferias y emprendimientos locales, estos ingredientes dan lugar a preparaciones que invitan a degustar la gastronomía del Litoral.