Al momento de proteger una vivienda o un comercio, la pregunta recurrente entre familias y propietarios es una sola: ¿Cuál es la mejor alarma para casa en Argentina? Con el avance tecnológico y la proliferación de dispositivos, la oferta se diversificó, generando dudas sobre qué soluciones ofrecen una respuesta efectiva frente a un hecho delictivo real y cuáles representan una seguridad meramente ilusoria.

Según un estudio realizado por CIO Investigación para el Observatorio de Seguridad de Verisure, más del 60% de los hogares ya implementa medidas preventivas con sistemas de seguridad. A su vez, el 77% manifiesta sentir algún nivel de estrés cuando deja su vivienda sin ocupantes y el 79% considera valioso recibir alertas ante movimientos o situaciones inusuales durante la noche.

Ver lo que ocurre no es lo mismo que intervenir a tiempo

Uno de los errores más comunes al analizar la seguridad del hogar es confundir la cámara de seguridad con una alarma para casa que dispone de intervención inmediata ante cualquier intento de intrusión.

Cámaras convencionales: si bien aportan visibilidad sobre lo que sucede en una propiedad, actúan principalmente como herramientas de registro. Frente a una intrusión, suelen limitarse a enviar una alerta al teléfono del usuario, trasladando la responsabilidad de reacción a la víctima. Esto implica que, si la persona no ve el aviso a tiempo, el delito puede consumarse sin intervención. Además, carecen de monitoreo profesional y de capacidades de verificación que permitan anticipar situaciones de riesgo y activar una respuesta inmediata ante una emergencia.

A diferencia de las cámaras convencionales, las alarmas monitoreadas cuentan con una central operativa las 24 horas que verifica intrusiones y avisa a las fuerzas de seguridad.

Alarmas monitoreadas para casas: funcionan conectadas permanentemente a una Central Receptora de Alarmas, desde donde se verifican y gestionan las alertas las 24 horas del día. Ante cualquier salto o manipulación en los accesos, un equipo de especialistas analiza la situación en segundos mediante videovigilancia en tiempo real. Si se confirma la intrusión, se descartan falsas alertas y se activa inmediatamente el protocolo de respuesta junto a la Policía y los servicios de emergencia. La cámara convencional solo sirve de testigo; la alarma monitoreada interrumpe el delito en curso.

Qué sistema ofrece una protección más efectiva frente a una intrusión

En un mercado donde abundan las soluciones de videovigilancia, el diferencial ya no pasa únicamente por ver lo que ocurre, sino por la capacidad de anticiparse a una amenaza y activar una respuesta. En esa línea, Verisure desarrolló PreSense™, una tecnología diseñada para identificar situaciones de riesgo antes de que una intrusión llegue a concretarse.

Integrada a sus alarmas de seguridad monitoreadas, la solución combina detección inteligente y verificación visual mediante una cámara Full HD 1080p con lente gran angular de 141°, alcance de hasta 8 metros y tecnología infrarroja para operar incluso en condiciones de baja luminosidad. Además, permite configurar zonas de detección adaptadas a cada espacio.

Sistemas avanzados como PreSense™ de Verisure combinan detección temprana e imágenes en alta definición para anticiparse al delito antes de que se concrete.

En este contexto, elegir una solución de seguridad adecuada requiere analizar las características de cada hogar y las necesidades específicas de quienes lo habitan.

Para evaluar cuál es la solución más adecuada en cada caso, Verisure brinda un estudio de seguridad personalizado que analiza los riesgos específicos de cada propiedad y propone una protección acorde a sus necesidades.