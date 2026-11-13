Martín Fierro de Cable 2026: la ceremonia avanza con expectativa y sorpresas

Arrancó con todo la gran noche de la televisión por cable en el Goldencenter de Buenos Aires. Organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), los premios reconocen a las producciones, conductores, periodistas y programas más destacados de 2025 en un total de 35 categorías en competencia. La transmisión oficial está a cargo de A24, con la conducción estelar de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que la alfombra roja estuvo comandada por Paula Varela y Guido Záffora.

Martin Fierro de cable 2026

En cuanto a las novedades de la gala, para evitar demoras y discursos eternos —como ocurrió en los Martín Fierro de Radio—, APTRA implementó una estricta regla de 45 segundos para agradecer las estatuillas, haciendo sonar una chicharra en el escenario si los ganadores se pasan de ese tiempo. La competencia por los canales más nominados tiene a TN y A24 liderando con 21 candidaturas cada uno, seguidos por C5N con 12 y Crónica TV con 10.

Entre los primeros ganadores de la noche, Ariel Tarico se quedó con el premio a la Labor humorística por sus trabajos en TN, el histórico ciclo Paso a Paso ganó como Programa Deportivo, Mi País se llevó la terna Cultural / Educativo, Mandinga Tattoo triunfó en Arte, Moda y Tendencia, y Rodolfo Cingolani fue distinguido como Panelista.

Al tomar la palabra al inicio del evento, el presidente de APTRA, Luis Ventura, defendió con firmeza a la industria y calificó a los medios argentinos como "los mejores del mundo", reivindicando el rol de la entidad. Las expectativas continúan latentes con la presencia de figuras como Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Carolina Amoroso y Nelson Castro, rumbo al momento más esperado de la noche: la entrega del Martín Fierro de Oro, buscando al sucesor de Gustavo "El Gato" Sylvestre.

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