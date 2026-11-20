Tres semanas después de la muerte de Patrick Stewart, se conocieron los detalles de su certificado de defunción. El documento, al que accedió el medio estadounidense TMZ y cuyos datos difundió el jueves 19 de noviembre, consignó un paro cardiorrespiratorio y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. El actor británico, conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, murió el 28 de octubre en Los Ángeles, a los 86 años.

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La familia comunicó la noticia el 29 de octubre a través de las redes sociales oficiales de Stewart. En ese primer mensaje, sus allegados señalaron que el actor había atravesado un breve período con enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. También contaron que pasó sus últimas horas acompañado por familiares y amigos, con música en vivo.

Qué dice el certificado de defunción de

Patrick Stewart | Crédito: AFP

El dato nuevo que aportó el certificado fue el paro cardiorrespiratorio, junto con la mención del trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. La referencia al Alzheimer ya figuraba en el comunicado de la familia. El Los Angeles Times y People también reprodujeron los datos del documento y atribuyeron el acceso al certificado a TMZ.

Según el mismo medio, el documento indica que el 3 de noviembre se realizó una hidrólisis alcalina, un procedimiento funerario también conocido como cremación con agua. El método utiliza una solución de agua y compuestos alcalinos para tratar los restos.

Qué es la demencia con cuerpos de Lewy

La demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno cerebral progresivo que puede afectar el pensamiento, la atención, el movimiento y el sueño. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, entre sus manifestaciones frecuentes figuran las dificultades para mantener la atención, las alucinaciones visuales, los temblores y la rigidez muscular.

De la Royal Shakespeare Company a Star Trek y X-Men

Mucho antes de asumir el mando de la nave Enterprise, Stewart hizo carrera en el teatro británico. En la Royal Shakespeare Company interpretó a personajes como Marco Antonio, Shylock y Oberón. Debutó en Broadway en 1971 con Sueño de una noche de verano, una obra a la que llegó en el comienzo de una trayectoria escénica que mantuvo en paralelo a su trabajo en cine y televisión.

Su salto a la televisión estadounidense llegó en 1987 con Jean-Luc Picard, el capitán de la Enterprise en Star Trek: The Next Generation. La serie se emitió hasta 1994 y Stewart llevó al personaje a cuatro películas de la franquicia. Más de dos décadas después volvió a interpretarlo en Star Trek: Picard, que se estrenó en 2020.

Patrick Stewart | Crédito: AFP

Entre su primera etapa como Picard y su llegada a X-Men, Stewart encarnó al capitán Ahab en la adaptación televisiva de Moby Dick de 1998. Su interpretación del marino obsesionado con la ballena blanca, protagonista de la novela de Herman Melville, le valió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro.

En 2000 se puso por primera vez en la piel del profesor Charles Xavier, fundador y mentor de los mutantes de X-Men. En la saga compartió pantalla con Ian McKellen, quien interpretó a Magneto. La relación entre ambos actores venía de sus años en la Royal Shakespeare Company y también los reunió en obras como Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y Tierra de nadie, de Harold Pinter.

La despedida de Ian McKellen y el último papel de Stewart

Tras el anuncio de la muerte, McKellen recordó que conoció a Stewart cuando ambos eran jóvenes actores y repasó una amistad de más de medio siglo. Entre quienes también le rindieron homenaje estuvieron Hugh Jackman, su compañero en X-Men, y Gates McFadden, que interpretó a la doctora Beverly Crusher en Star Trek: The Next Generation.

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Stewart dejó filmado un último regreso como Charles Xavier en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. El papel volverá a reunirlo en pantalla con McKellen, más de 25 años después de que ambos interpretaran por primera vez al profesor Xavier y a Magneto en el cine.