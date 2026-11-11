Arrestaron en el Reino Unido a un alto mando del ejército de EE. UU. acusado de colaborar con la inteligencia rusa

Un alto oficial del ejército de los Estados Unidos fue arrestado en el Reino Unido sospechado de colaborar con los servicios de inteligencia de Rusia, según confirmó la Policía Metropolitana de Londres en el marco de una investigación de la Policía Antiterrorista británica. El sospechoso, de 41 años, fue interceptado cerca de la ciudad de Gloucester y trasladado a una comisaría de la capital inglesa, donde permanece bajo custodia.

Un militar de alto mando estadounidense fue arrestado por presunto espionaje para Rusia, en Reino Unido

Las actuaciones policiales se fundamentan en los artículos 1 y 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, marco legal que tipifica los delitos de obtención o divulgación no autorizada de información protegida y la colaboración directa con organismos de inteligencia extranjeros. En el comunicado de la fuerza de seguridad británica se precisa que “el país al que se refieren las acusaciones es Rusia”.

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Según trascendió, el soldado estaba destinado en el cuartel de Imjin, en Innsworth, sede que sirve como centro del Cuerpo de Reacción Rápida Aliado de la OTAN. Tras la detención, el director del FBI, Kash Patel, declaró que el procedimiento era "importante" y que "implica acusaciones de espionaje, lo cual es de suma importancia para Estados Unidos y nuestros aliados". Además, Patel sostuvo que la aglomeración federal "no tolera a nadie que rompa su juramento a los Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios".

En la misma línea, el comandante del Comando de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos, general de brigada Sean Stinchon, advirtió sobre la gravedad del asunto: “La presunta conducta de un militar de alto rango, al que se le confiaba información sensible, es un recordatorio aleccionador de que las amenazas internas son reales y persistentes”.

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Por su parte, la subcomisaria adjunta de la unidad antiterrorista de Londres, Vicki Evans, calificó la detención de "significativa" y añadió: "Las acusaciones son graves y nuestra investigación sigue en curso". El militar, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra amparado bajo la norma legal de 2023 que permite a la policía retenerlo sin cargos durante un máximo de 14 días mientras avanza la causa.