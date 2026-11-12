Ataque israelí mató a 6 personas e hirió a 20 en un hospital del sur de Gaza

Este jueves, la Defensa Civil del territorio palestino informó que un bombardeo israelí mató a 6 personas e hirió a 20 en el hospital Nasser, en la localidad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

“El saldo del bombardeo israelí en el interior del complejo médico Nasser (...) subió a seis muertos”, informó a la Agencia AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal. El hospital confirmó a través de un comunicado los 6 fallecidos.

Por su parte, el ejército israelí aseguró que efectuó un “bombardeo aéreo para eliminar la amenaza presentada, luego de que la organización terrorista Hamás estableciera su presencia dentro del complejo hospitalario y lo utilizara como centro de comando”.

Hamás e Israel se acusan mutuamente de romper el alto el fuego que comenzó en octubre de 2025, tras 2 años de una guerra que comenzó por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

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El pasado martes, las fuerzas israelíes mataron en la Franja de Gaza a 7 personas, incluido un menor de 13 años, aunque el ejército del Estado hebreo afirmó que había atacado "agentes militares".

Según el Ministerio de Sanidad local, bajo control de Hamás, cuyos datos la ONU considera fiables, más de 1.590 palestinos han perdido la vida desde el comienzo del alto al fuego en Gaza. Al mismo tiempo, el ejército israelí lamentó la pérdida de 7 soldados y 1 civil.

Irán le exige a Estados Unidos aceptar sus condiciones para reabrir Ormuz

El pasado martes 10 de noviembre, Irán le exigió a Estados Unidos que aceptara sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que había un "impulso positivo" para terminar la guerra entre ambos países.

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“El conflicto con Irán no se resolverá por medios militares ni mediante una intensificación de las sanciones”, aseguró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, a la agencia oficial IRNA.

Y agregó: “La única solución es adoptar un lenguaje de respeto, recurrir a la diplomacia y atender las demandas y condiciones de Irán”.