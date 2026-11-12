El Gobierno ofrece $20 millones para dar con Leonardo Bertulazzi, el exbrigadista italiano que burló la prisión domiciliaria

El Gobierno nacional puso una recompensa de 20 millones de pesos por encontrar a Leonardo Bertulazzi , el exintegrante de las Brigadas Rojas que se fugó de su prisión domiciliaria en Buenos Aires cuando la posibilidad de ser extraditado a Italia estaba prácticamente despejada. A dos días del escape del ciudadano italiano de 74 años, el anuncio se sumó a una investigación judicial que intenta reconstruir cómo logró burlar los controles y abandonar el departamento donde permanecía bajo custodia policial.

Según el Ministerio de Seguridad Nacional, hasta el momento no se detectan fallas generales en las tobilleras electrónicas y la vulnerabilidad del aparato que utilizaba Bertulazzi forma parte de la investigación judicial.

Comunicado del Ministerio de Seguridad | Crédito: Instagram

Esta fuga ocurrió el martes 10 de noviembre en un departamento de la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de Monserrat. Allí, el italiano cumplió arresto domiciliario con una tobillera electrónica y custodia de la Policía Federal Argentina ( PFA ) en el ingreso del edificio. Sin embargo, consiguió salir por una ventana y descender desde un quinto piso mediante un arnés y sogas hasta un terreno baldío lindero. D espués de llegar al suelo, se incorporó y continuó caminando.

Se estima, a partir de las primeras reconstrucciones, que Bertulazzi habría manipulado la tobillera con un mecanismo que alteraba las mediciones de temperatura corporal, humedad y frecuencia cardíaca para simular que todavía permanecía en el departamento. La ausencia fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos que vigilaban el domicilio.

Ahora, la investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 , a cargo de la jueza María Servini, que ordenó su detención inmediata. Bajo secreto de sumario, se realizaron todos los análisis en domicilios vinculados con la causa y se analizaron dispositivos electrónicos secuestrados para intentar reconstruir la maniobra, establecer si recibió ayuda y determinar qué hizo después de escapar.

Efectivos de la Policía Federal Argentina | Crédito: Archivo

La recompensa de $20 millones está destinada a quienes aporten información útil para localizarlo. Los datos pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial a través de la línea 134 .

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Una extradición que estaba a un paso

La fuga se produjo cuando Bertulazzi había quedado prácticamente sin obstáculos judiciales para ser entregado a Italia. El país europeo lo reclama para que cumpla una condena de 27 años de prisión por delitos vinculados con su participación en una organización armada con multas terroristas , tenencia de armas y explosivos , secuestro agravado y robo agravado continuo .

Así y todo, su situación en la Argentina tuvo un recorrido judicial de más de dos décadas. En octubre de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner , obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado político por parte de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Esa decisión frenó durante años el avance de su extradición y le permitió permanecer en el país.

Cambió el 29 de agosto de 2024 , cuando la CONARE dispuso el cese de su condición de refugiado. A partir de esa resolución, la Justicia federal ordenó su detención y volvió a poner en marcha el procedimiento para concretar su entrega a Italia.

La decisión tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12 rechazó la demanda que presentó Bertulazzi para revertir la pérdida del refugio . El 8 de octubre de 2026, la Sala V de la Cámara del mismo fuero confirmó ese criterio. Finalmente, el 3 de noviembre se declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de su defensa, una resolución que dejó habilitada la extradición .

Pese a ese avance, el italiano seguía en su departamento. Aunque Servini había dispuesto inicialmente su prisión efectiva , instancias judiciales superiores revocaron esa decisión y la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el arresto domiciliario por su edad y por razones vinculadas con su estado de salud. Así, mientras se terminaban de resolver los últimos pasos para concretar su traslado, permanecía bajo vigilancia electrónica y custodia policial .

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