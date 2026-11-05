De "ciudad maldita" a santuario papal: el pueblo de Perú que espera a León XIV

En Zaña, una pequeña aldea colonial del norte de Perú que arrastra desde hace siglos la reputación de estar maldita, los fieles esperan la visita del papa León XIV como una bendición. Las calles de este árido pueblo de 4.200 habitantes catalogado a veces de "ciudad fantasma" lucen hoy solitarias.

Entre sus calles emergen las ruinas de cuatro imponentes iglesias coloniales y restos de su antigua riqueza. Hoy destruida por una inundación que la despobló, Zaña fue hace siglos una ciudad próspera.

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Su identidad quedó marcada por el catolicismo, ya sea por leyendas de castigos divinos o por ser lugar de la muerte en 1607 de Santo Toribio de Mongrovejo. El misionero español evangelizó a indígenas peruanos, denunció abusos y ahora es uno de los modelos del sumo pontífice, que celebrará junto a los zañeros los 300 años de canonización.

"La maldición quedó atrás", dijo a la AFP María Colchado, ama de casa de 63 años, miembro de uno de los comités ciudadanos que se preparan para la visita papal del sábado 14 de noviembre. Desde que el papa "está entrando a Zaña, ya estamos más que bendecidos", comentó.

Con otros voluntarios, Colchado se encarga del mantenimiento del modesto templo que recibirá al pontífice. Unas bancas apuntan hacia un altar que tiene de fondo un retablo dorado, mientras que los vitrales de colores alumbran el interior.

Entre sus callejuelas emergen las ruinas de cuatro imponentes iglesias coloniales

El papa León XIV tendrá actividades en Perú del miércoles 11 al martes 17 de noviembre, después de viajar a Uruguay y Argentina, en el marco de la gira por la región. En territorio peruano visitará Lima, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

Zaña se encuentra a unos 50 kilómetros al sureste de Chiclayo, donde el pontífice ejerció como obispo unos ocho años. Nacido en Estados Unidos, se nacionalizó peruano en 2015 tras vivir casi dos décadas en el país, donde dejó una huella profunda en la región.

Otro comité integrado por autoridades municipales, la parroquia local y los vecinos mandaron a confeccionar cientos de banderas del Vaticano para que ondeen junto a las peruanas sobre las viviendas. Betty Burga, de 56 años y miembro del comité, advierte que se espera un "mar de gente".

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Por su parte, la parroquia local pidió a los fieles que abran sus puertas a los peregrinos que llegarán para ver al jefe de la Iglesia católica. Con colchones extras y decenas de olas, los locales y sus familias aprestarán para albergar a una treintena en sus casas.

Las iglesias coloniales de Zaña fueron destruidas en 1720 por una riada que los lugareños atribuyeron a un castigo divino. "La llaman a veces la ciudad fantasma", dijo la profesora de educación inicial Rosario Cossio, responsable del Museo Afroperuano que difunde la historia local.

La parroquia local ha pedido a los fieles que abran sus puertas a los peregrinos que llegarán para ver al jefe de la Iglesia católica.

Según ella, la fama de "ciudad maldita" estaría asociada al asesinato de un sacerdote en la época colonial. Tras el crimen, los religiosos "ya no llegaban a Zaña", que "no era apta para sacramentos católicos".

Pero ahora es una localidad muy devota: en los muros del municipio y de la iglesia principal, donde se guarda como reliquia un pedazo de la tibia de Toribio de Mongovejo, cuelgan gigantografías del santo y de León XIV. Incluso, una mototaxi lleva un lema pintado: "Cristo te ama".





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