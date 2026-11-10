La expareja de Fernando Cerimedo pidió asilo político en la embajada de México en La Paz

Nadia Beller, expareja del asesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, recibió el último domingo asilo político en la embajada de México en La Paz. Cerimedo permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad y está acusado de atentar contra la vida de Beller. Ese ataque se produjo el 17 de agosto en la entrada de un hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y estuvo a cargo de dos sicarios.

La cancillería boliviana informó el domingo 8 que recibió una comunicación de la embajada mexicana en La Paz en la que constaba que le habían otorgado asilo político a la mujer de 33 años y que pedían un salvoconducto para que pudiese abandonar el país.

“La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto”, expresó el comunicado que se difundió un día después de la solicitud de la abogada.

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Igualmente, el ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, aseguró en el canal privado de televisión Unitel que "sí, le vamos a otorgar el salvoconducto, a no ser que la señora (Beller) cambie de opinión".

"Tuve ofrecimientos de cuatro países, pero elegí México porque me ofrecía las condiciones más favorables", aseguró Beller en declaraciones a la prensa. "Di muchas notas en medios de diversos países y todos consideraban que mi vida corría peligro y que debía preservar mi situación de gestación", agregó Beller en una entrevista con la agencia Fides.

Sostuvo que decidió pedir asilo por "el hostigamiento de la Policía y porque estaban obrando al margen de la ley". Acusó a las fuerzas de seguridad de perseguir "a mi familia y a los amigos que venían a visitarme".

La mujer que es abogada y estuvo ligada con el partido Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales hasta que se distanciaron, poco después pasó a formar parte del círculo cercano al actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Pero luego también se alejó del oficialismo y mantiene un fuerte enfrentamiento con los integrantes más importantes del Gobierno.

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El 17 de agosto dos personas vestidas como si fueran repartidores a domicilio de una aplicación la atacaron a tiros en las escalinatas de un hotel céntrico de Santa Cruz de la Sierra. Sobrevivió a los tres disparos que le efectuaron y desde ese momento sindicó a Cerimedo como autor intelectual del atentado.

El ex asesor de Javier Milei y consultor político de otros presidentes vinculados a la derecha en Latinoamérica fue detenido en el aeropuerto de esa ciudad cuando se aprestaba a viajar hacia otro país. Aunque sigue alegando su inocencia, permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad.

El abogado de Cerimedo, Ernesto Giraldes, cuestionó la solicitud de asilo político que presentó Beller "¿Por qué quiere huir? ¿Por qué quiere escapar de las cosas que ha dicho? Siempre hemos sostenido que han sido mentiras todas esas situaciones. Las mentiras tienen patas cortas, aquí lo vemos”, aseguró en una entrevista.

Asimismo, afirmó que le solicitaron al Ministerio Público, mediante un requerimiento fiscal, que se investigue el flujo de llamadas entre Beller y el fiscal general Roger Mariaca, quien está a cargo de la investigación del caso, incluso antes del atentado.

EM