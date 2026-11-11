León XIV partió hacia Perú: cómo es el cronograma de actividades de su estadía más extensa

La visita del Papa León XIV a Argentina llegó a su fin, pero aún no regresará al Vaticano. El Santo Padre partió hacia Perú, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre, visitará distintas ciudades del país y realizará varios encuentros y misas, como fue estipulado en el cronograma oficial de su viaje.

El Papa mantiene un vínculo especial con Perú, ya que fue el país donde realizó una gran parte de su labor pastoral. Ejerció como obispo de Chiclayo, ciudad que visitará durante su estadía, y obtuvo la ciudadanía nacional en 2015. Durante su tiempo en el país, se centró en acercar la Iglesia a los fieles.

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Papa León XIV en Perú: los primeros días de su visita

El Papa León XIV llegó a Perú a las 19:30, horario local, con arribo en la Base Aérea del Callao. Desde allí, viajará al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida y, más tarde, visitará a la presidenta Keiko Fujimori. La última actividad del primer día consiste en un encuentro con las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde dará un discurso.

El jueves por la mañana, el Santo Padre se encontrará con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Luego, a las 10:20, participará en la celebración de la Hora Media, que forma parte de la Liturgia de las Horas, en la Basílica catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Más tarde se llevará a cabo un encuentro sobre los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza frente a la Catedral. También realizará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional y, por la noche, cenará con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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Cómo será la visita de León XIV en Chiclayo

El viernes 13 de noviembre, el papa León XIV viajará a Chiclayo, ciudad en la que ejerció el obispado, para presidir una Santa Misa en la explanada situada frente a las “Pampas del Pimentel”. Después de ella, hará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, tendrá un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y cenará con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el colegio del mismo nombre.

Al día siguiente, Robert Prevost participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y viajará a Santa Cruz de Succhabamba, donde también celebrará una misa. Una vez que regrese a Chiclayo, tendrá un último encuentro con la comunidad católica por la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Los últimos días del Papa en Perú: Cusco, Pucallpa y regreso a Lima

El domingo 15, el papa León XIV arribará a Cusco, al Aeropuerto Internacional “Alejandro Velasco Astete”. Allí, tendrá un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de “Saqsaywaman” y, más tarde, habrá un rezo del Ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Ese mismo día, viajará a Pucallpa, donde tendrá un encuentro con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos por la tarde, en el Malecón Puerto Callao. A las 16:45 encabezará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali y, al finalizar, regresará a Callao, Lima.

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En su último día en Perú, el Sumo Pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá su última misa en el país, en la Base Aérea Las Palmas. a las 13:15, se realizará una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao y media hora después, partirá hacia Roma.





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